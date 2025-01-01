Україна зупинила транзит російського газу

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що транзит був зупинений о 07:00 1 січня 2025 року. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

В результаті з 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

У Міненерго зазначили, що заздалегідь підготували інфраструктуру газотранспортної системи до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.