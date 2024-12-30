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З 2025 року в Україні вчетверо подорожчає транспортування газу для внутрішніх споживачів

Катерина Єсікова
30 грудня, 2024 понедiлок
15:41
Економіка Газмережі

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометрів

Зміст

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на засідання НКРЕКП.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.

"У 2024 році 85% доходу - це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень" – сказав гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

За його словами, Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат, зокрема закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

  • 21 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
газ
тарифи на газ
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