З 2025 року в Україні вчетверо подорожчає транспортування газу для внутрішніх споживачів

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на засідання НКРЕКП.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.

"У 2024 році 85% доходу - це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень" – сказав гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

За його словами, Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат, зокрема закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.