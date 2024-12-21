Шмигаль назвав дату, коли Україна припинить транзит російського газу

Про це Шмигаль розповів під час години питань до уряду, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, оскільки угода про транзит газу добігає кінця 1 січня 2025 року, то о 7:00 ранку фізично буде перекрито транзит.

"Відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ", - сказав Шмигаль.

Він додав, що відповідно до угоди про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії, тому технічно транзит на запит європейської сторони триває, але Україна працює над тим, щоб "накласти 100% санкцій на російські молекули".