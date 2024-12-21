Шмигаль назвав дату, коли Україна припинить транзит російського газу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію
Про це Шмигаль розповів під час години питань до уряду, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, оскільки угода про транзит газу добігає кінця 1 січня 2025 року, то о 7:00 ранку фізично буде перекрито транзит.
"Відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ", - сказав Шмигаль.
Він додав, що відповідно до угоди про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії, тому технічно транзит на запит європейської сторони триває, але Україна працює над тим, щоб "накласти 100% санкцій на російські молекули".
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи.
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