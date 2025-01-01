Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Польща прийняла головування в Раді ЄС

Польща прийняла головування в Раді ЄС

Ксенія Золотова
1 січня, 2025 середа
02:40
Світ Польща

1 січня Польща прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС. Її ключовим пріоритетом стало посилення безпеки Європи в усіх вимірах

Зміст

Про це йдеться на сайті Польського головування в ЄС, передає Укрінформ.

"Польське головування буде підтримувати дії зі зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Польща очолила Раду ЄС у період, коли Європа протистоїть наслідкам російської збройної агресії проти України та наголошує на важливості посилення своєї обороноздатності.

"Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку", - наголошує Польське головування в ЄС.

Особливу увагу приділено необхідності збереження єдності в Європі та співпраці з близькими за цінностями партнерами, зокрема з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Програма Польського головування в Раді ЄС акцентує на кількох ключових напрямах, серед яких пріоритетним є оборона та безпека.

"Потрібні скоординовані та амбітні дії в сфері європейської оборони, що доповнюватимуть зусилля в межах НАТО… Пріоритетом Польського головування буде зміцнення співробітництва з НАТО та із близькими за переконаннями країнами за межами ЄС, головним чином із США, а також із Великою Британією, Південною Кореєю та іншими", - наголошується у заяві.

Посилення європейської оборони має включати збільшення витрат на військові потреби, розвиток оборонної промисловості та усунення слабких місць у оборонних можливостях Європи.

Читайте також: Під час головування в ЄС Польща підтримуватиме Україну, але не варто переоцінювати очікування, - редакторка "Українського Альманаху" Попович

У контексті захисту громадян і кордонів акцент робиться на необхідності підтримувати оптимальний рівень внутрішньої безпеки в Європі. «Ми працюватимемо над новими підходами для пошуку комплексних рішень проблем міграції та безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, зменшення незаконної міграції та підвищення ефективності політики повернення», — зазначає Польське головування.

Особливі зусилля будуть спрямовані на адекватну відповідь ЄС на гібридні загрози та протидію використанню міграції як засобу тиску на країни Союзу.

Пріоритетом залишається боротьба із зовнішнім втручанням і дезінформацією. 

"Польське головування буде прагнути посиленню співробітництва у боротьбі проти дезінформації та інформаційних маніпуляцій, для покращення здатності ЄС запобігати та зменшувати наслідки ворожих дій у кіберпросторі", — йдеться в заяві.

Також серед ключових завдань — забезпечення безпеки та свободи бізнесу. Польське головування планує зосередитися на вирішенні викликів, пов’язаних із швидкими технологічними змінами, енергетичним і кліматичним переходом, а також геополітичною нестабільністю. Зазначається необхідність поглиблення єдиного ринку, усунення бар’єрів для транскордонної діяльності та відновлення справедливої конкуренції для європейської промисловості на світовій арені.

Одним із ключових пріоритетів Польського головування є енергетичний перехід. Головна мета — повна відмова від імпорту російських енергоносіїв.

"Буде здійснено кроки для зниження цін на енергетику в ЄС та з перегляду рамкових умов енергетичної безпеки ЄС, щоб посилити фізичний та кіберзахист енергетичної інфраструктури в ЄС та у сусідстві, для забезпечення правових рамок з розвитку джерел чистої енергії в Європейському Союзі", - наголошується у заяві.

Зусилля також будуть спрямовані на зменшення залежності ЄС від зовнішніх технологій і критичної сировини шляхом стимулювання власного виробництва ключових компонентів.

Ще одним важливим напрямком стане забезпечення конкурентоспроможності та стійкості сільського господарства Євросоюзу.

"Нам потрібне конкурентне та стійке європейське сільське господарство, яке надасть продовольчу безпеку для європейців. Всі дії ЄС мають враховувати вразливі сільськогосподарські сектори, та забезпечити, щоб виробники за межами ЄС дотримувалися стандартів ЄС щодо якості та безпечності продовольства… Ми будемо працювати над викликами, які у цей сектор принесе майбутнє розширення ЄС", - зауважує Польське головування

У сфері охорони здоров’я Польське головування акцентуватиме на цифровій трансформації та підвищенні медичної безпеки в ЄС, приділяючи особливу увагу потребам пацієнтів. Важливими завданнями стануть диверсифікація постачання медикаментів і стимулювання їх виробництва в межах Європейського Союзу.

  • Польща передала Харківському національному університету внутрішніх справ три гелікоптери Мі-8 і Bell 412-HP для навчань майбутніх пілотів.
Теги:
Новини
Польща
ЄС
Читайте також:
морський дрон Magura V5
Автор Катерина Єсікова
31 грудня, 2024 вiвторок
Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один, - ГУР
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
сховище газу
Автор Оксана Ліховід
31 грудня, 2024 вiвторок
У Центрі досліджень енергетики розповіли, що буде з українською ГТС після зупинки транзиту російського газу
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.89
    Купівля 41.89
    Продаж 42.49
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 січня
02:41
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
РФ атакує Україну "шахедами" у новорічну ніч: у Запорізькій області горять приватні будинки
01:57
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї суд видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля
00:25
Еммануель Макрон
Макрон у новорічному зверненні заявив, що війна в Україні безпосередньо стосується Франції та загрожує її безпеці
00:00
Володимир Зеленський на Різдво-2023
"Ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну": Новорічне звернення президента Володимира Зеленського
2024, вiвторок
31 грудня
23:22
Анджей Дуда
Наша позиція незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії, - Дуда в новорічному зверненні
22:36
Київ салют
У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані
22:15
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
21:55
"аніматори" окупантів
На ТОТ завезли "аніматорів", які промиватимуть дітям мізки
21:28
Михайло Мішустін
У Росії скасували виплату ув'язненим за згоду поїхати на війну в Україну
21:24
вогонь, полум'я, пожежа
РФ ввечері 31 грудня вдарила по Херсону, є поранена
21:00
Німеччина уряд
Протести в Грузії: Німеччина заборонила в'їзд дев'ятьом особам
20:35
Ірина Геращенко, стрибки у висоту, легка атлетика
Призерка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко повідомила про вагітність
20:23
"Дякую за незалежність України": Сирський привітав воїнів з Новим роком
20:11
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган: пріоритет Туреччини у 2025 році - закінчення війни в Україні
20:01
OPINION
Укотре про менору: чому не помічаємо власної культури
19:50
діти Україна
Під Новий рік з окупованої Херсонщини повернули 4 дітей
19:39
Ексклюзив
україна українці
Які умови бачать українці для початку переговорів з РФ: результати опитування Фонду Демініціативи
19:37
Ексклюзив
ЗСУ
"Бригада сформувалася як потужний бойовий організм": у 60-й ОМБр розповіли про здобутки 2024 року
19:17
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Усик зустрівся із Зеленським після повернення в Україну
19:14
санкції США
США запровадили санкції проти РФ та Ірану за втручання у вибори
18:52
газ
Ціна на газ з 1 січня для населення лишається незмінною, - Нацкомісія
18:10
Огляд
Наукові відкриття
Цікаві наукові відкриття й події протягом 2024 року: від нових галактик до археологічних знахідок
18:08
Володимир Зеленський
Зеленський провів друге засідання Технологічної Ставки
18:01
Тимур Ткаченко
Президент змінив очільника Київської МВА
18:00
OPINION
Ринок і війна: баланс не на користь ринку
17:45
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
РФ заявила про збиття 68 БПЛА: у Смоленській області СОУ вразили нафтобазу
17:38
Рух - Карпати
"Великому місту - велику команду": "Карпати" і "Рух" оголосили про обʼєднання задля львівського футболу
17:26
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState зафіксував просування РФ 31 грудня біля Курахового та Покровська
17:09
Ексклюзив
ЗСУ
Війна Росії проти України триватиме у 2025 році, інтенсивність боїв може зрости, - військовослужбовець Тимочко
17:04
Кирило Буданов
РФ здатна продовжувати війну: Буданов заявив, що у 2025 році ворога чекає прийняття "системних рішень"
16:54
Ексклюзив
Ніна Южаніна
"Не виключаю, що повернемося до ПДВ": нардепка Южаніна про можливість підвищення податків у 2025 році
16:52
сили ППО
Українська ППО збила за рік понад тисячу ракет й 11 тис. ударних дронів
16:32
Оновлено
Наслідки атаки на Київщині
РФ запустила дрони та ракети по Україні: на Київщині є постраждала, у Києві впали уламки
16:30
Кірибаті Новий рік
Перша країна у світі зустріла 2025 рік
16:13
Оновлено
морський дрон Magura V5
Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один, - ГУР
16:02
OPINION
Чому в Офісі президента відкидають ідею уряду національної єдності
15:46
малюнок, діти
У 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей
15:08
Ілюстративне фото
На Вінниччині прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства: загинули троє людей, є постраждалий
15:05
До держреєстру національного культурного надбання внесли 11 музейних предметів
15:00
Герман Галущенко
В Україні підключили 967 МВт розподіленої газової генерації, з них 835 МВт - у 2024 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV