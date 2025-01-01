Польща прийняла головування в Раді ЄС

Про це йдеться на сайті Польського головування в ЄС, передає Укрінформ.

"Польське головування буде підтримувати дії зі зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Польща очолила Раду ЄС у період, коли Європа протистоїть наслідкам російської збройної агресії проти України та наголошує на важливості посилення своєї обороноздатності.

"Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку", - наголошує Польське головування в ЄС.

Особливу увагу приділено необхідності збереження єдності в Європі та співпраці з близькими за цінностями партнерами, зокрема з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Програма Польського головування в Раді ЄС акцентує на кількох ключових напрямах, серед яких пріоритетним є оборона та безпека.

"Потрібні скоординовані та амбітні дії в сфері європейської оборони, що доповнюватимуть зусилля в межах НАТО… Пріоритетом Польського головування буде зміцнення співробітництва з НАТО та із близькими за переконаннями країнами за межами ЄС, головним чином із США, а також із Великою Британією, Південною Кореєю та іншими", - наголошується у заяві.

Посилення європейської оборони має включати збільшення витрат на військові потреби, розвиток оборонної промисловості та усунення слабких місць у оборонних можливостях Європи.

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У контексті захисту громадян і кордонів акцент робиться на необхідності підтримувати оптимальний рівень внутрішньої безпеки в Європі. «Ми працюватимемо над новими підходами для пошуку комплексних рішень проблем міграції та безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, зменшення незаконної міграції та підвищення ефективності політики повернення», — зазначає Польське головування.

Особливі зусилля будуть спрямовані на адекватну відповідь ЄС на гібридні загрози та протидію використанню міграції як засобу тиску на країни Союзу.

Пріоритетом залишається боротьба із зовнішнім втручанням і дезінформацією.

"Польське головування буде прагнути посиленню співробітництва у боротьбі проти дезінформації та інформаційних маніпуляцій, для покращення здатності ЄС запобігати та зменшувати наслідки ворожих дій у кіберпросторі", — йдеться в заяві.

Також серед ключових завдань — забезпечення безпеки та свободи бізнесу. Польське головування планує зосередитися на вирішенні викликів, пов’язаних із швидкими технологічними змінами, енергетичним і кліматичним переходом, а також геополітичною нестабільністю. Зазначається необхідність поглиблення єдиного ринку, усунення бар’єрів для транскордонної діяльності та відновлення справедливої конкуренції для європейської промисловості на світовій арені.

Одним із ключових пріоритетів Польського головування є енергетичний перехід. Головна мета — повна відмова від імпорту російських енергоносіїв.

"Буде здійснено кроки для зниження цін на енергетику в ЄС та з перегляду рамкових умов енергетичної безпеки ЄС, щоб посилити фізичний та кіберзахист енергетичної інфраструктури в ЄС та у сусідстві, для забезпечення правових рамок з розвитку джерел чистої енергії в Європейському Союзі", - наголошується у заяві.

Зусилля також будуть спрямовані на зменшення залежності ЄС від зовнішніх технологій і критичної сировини шляхом стимулювання власного виробництва ключових компонентів.

Ще одним важливим напрямком стане забезпечення конкурентоспроможності та стійкості сільського господарства Євросоюзу.

"Нам потрібне конкурентне та стійке європейське сільське господарство, яке надасть продовольчу безпеку для європейців. Всі дії ЄС мають враховувати вразливі сільськогосподарські сектори, та забезпечити, щоб виробники за межами ЄС дотримувалися стандартів ЄС щодо якості та безпечності продовольства… Ми будемо працювати над викликами, які у цей сектор принесе майбутнє розширення ЄС", - зауважує Польське головування

У сфері охорони здоров’я Польське головування акцентуватиме на цифровій трансформації та підвищенні медичної безпеки в ЄС, приділяючи особливу увагу потребам пацієнтів. Важливими завданнями стануть диверсифікація постачання медикаментів і стимулювання їх виробництва в межах Європейського Союзу.