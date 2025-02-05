Поліція ліквідувала схему розповсюдження прекурсору для виготовлення амфетаміну у шести регіонах: 16 фігурантам оголосили підозри

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, лідер угрупування відповідав за безперервне постачання й налагодження збуту сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щодня фасували по декілька кілограмів забороненого товару на орендованих квартирах, які кожні два тижні змінювали.

Після цього відправляли прекурсори нарколабораторіям поштою або через "закладки" - кожен раз використовували одноразову сім-картку, яку одразу після відправки знищували.

Так товар потрапляв в мережу з 18 нарколабораторій, яка діяла в шести областях країни. Там з цієї сировини щомісяця виготовляли й збували безконтактним шляхом через анонімні телеграм-канали понад 60 кг амфетаміну, а суми прибутку сягали 18 млн грн на місяць.

Поліціянти встановили окрему групу зловмисників, які займались легалізацією отриманих доходів в Києві. Вони підшукували громадян, які за винагороду погоджувалися надати свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди надалі надходили мільйонні прибутки від незаконного збуту прекурсорів для виготовлення амфетаміну.

Таким чином фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 млн грн на два депозитні криптогаманці, які потім обготівкували на Кіпрі.

До ліквідації наркокартелю було залучено понад 300 поліціянтів в Тернопільській, Хмельницькій, Львівський, Київській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Одеській областях та у місті Києві.

У ході двоетапної спецоперації вони провели понад 100 обшуків на території 10 областей країни та Києва, під час яких виявили та вилучили елітні авто, понад 80 тис. доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 штук MDMA, партію підставних банківських рахунків й сімкарт та інші докази скоєних злочинів.

11 фігурантів затримали, шістнадцятьом оголосили про підозру за декількома статтями, зокрема, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають, інші члени наркокартелю встановлюються.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.