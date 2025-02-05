Росія придбала 230 європейських та американських танкерів за $6 млрд для "тіньового флоту", – розслідування
Росія придбала щонайменше 230 європейських і американських танкерів вартістю $6 млрд, щоб використовувати їх у своєму "тіньовому флоті" для транспортування нафти
Про це повідомляє Follow the Money.
Зазначається, що власники суден з Євросоюзу та США продавали їх через посередників до Індії, Гонконгу, В’єтнаму та інших країн, які не підтримали санкції проти Росії.
"Тіньовий флот" допомагає Росії обходити санкції, запроваджені ЄС, США, Японією та іншими країнами. За даними розслідувачів, флот нараховує близько 600 суден, що забезпечують 70% російського нафтового експорту.
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Найбільше суден Росія опосередковано отримала від компаній із Греції (127 танкерів), Великої Британії (22 танкери) та Німеччини (11 суден). Загалом у тіньовому флоті опинилися танкери з 21 із 35 країн, що ввели санкції проти російської нафти.
- Адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на її агресію в Україні, зокрема націлившись на нафтові доходи країни.
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