США планують посилити санкції проти тіньового флоту РФ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, основна увага буде зосереджена на танкерах, які транспортують російську нафту, що продається вище встановленої західної межі ціни у 60 доларів за барель.

У виданні зазначили, що Вашингтон прагне посилити економічний тиск на Москву до 20 січня, коли на посаду вступить новообраний президент Дональд Трамп, чий майбутній підхід до санкцій наразі залишається незрозумілим.

Наразі Росія використовує так званий тіньовий флот зі старих кораблів, щоб обійти обмеження. Багато з цих суден є менш безпечними та можуть спричиняти розливи нафти.

"Це буде великий пакет", - зазначило одне з джерел видання.

Інше джерело повідомило, що санкції можуть включати як обмеження на танкери, так і заходи проти осіб, які беруть участь у продажах за цінами, що перевищують верхню межу.