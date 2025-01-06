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Головна Світ США планують посилити санкції проти тіньового флоту РФ, - Reuters

США планують посилити санкції проти тіньового флоту РФ, - Reuters

Марія Науменко
6 січня, 2025 понедiлок
09:05
Світ санкції США

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на її агресію в Україні, зокрема націлившись на нафтові доходи країни

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, основна увага буде зосереджена на танкерах, які транспортують російську нафту, що продається вище встановленої західної межі ціни у 60 доларів за барель.

У виданні зазначили, що Вашингтон прагне посилити економічний тиск на Москву до 20 січня, коли на посаду вступить новообраний президент Дональд Трамп, чий майбутній підхід до санкцій наразі залишається незрозумілим. 

Наразі Росія використовує так званий тіньовий флот зі старих кораблів, щоб обійти обмеження. Багато з цих суден є менш безпечними та можуть спричиняти розливи нафти. 

"Це буде великий пакет", - зазначило одне з джерел видання. 

Інше джерело повідомило, що санкції  можуть включати як обмеження на танкери, так і заходи проти осіб, які беруть участь у продажах за цінами, що перевищують верхню межу.

  • 24 грудня WP інформувало, що чинний президент США Джо Байден в останні тижні перебування на посаді розглядає можливість запровадження нових санкцій, спрямованих на енергетичний сектор Росії.
Теги:
Новини
Економіка
Росія
політика
нафта
Джо Байден
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
підтримка України
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