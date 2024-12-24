Байден розглядає запровадження нових санкцій проти енергетичного сектору РФ, - WP
Чинний президент США Джо Байден в останні тижні перебування на посаді розглядає можливість запровадження нових санкцій, спрямованих на енергетичний сектор Росії
Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири джерела.
Зазначено, що нові санкції можуть торкнутися російського "тіньового флоту" й експортерів нафти РФ, які ще не підпадали під обмеження. За словами співрозмовників видання, санкції також можуть передбачати відкликання ліцензії, які дозволяють банкам опрацьовувати операції з енергоносіями РФ.
Джерела підкреслили: ці санкції Байдена дозволять команді наступного президента Дональда Трампа мати більше важелів впливу в переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни проти України.
У матеріалі йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Білий дім не запроваджував жорсткі санкції проти російської енергетики, оскільки побоювався різкого зростання світових цін на нафту й газ, а також - підвищення інфляції.
"Адміністрація Байдена була стурбована зростанням цін на газ та погіршенням інфляції. Це було головним обмеженням їхньої політики щодо санкцій щодо Росії - внутрішні наслідки. Але вибори закінчилися, і інфляція під контролем. Причин бути таким обережним щодо санкцій більше немає", - пояснив старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман.
Водночас високопоставлений чиновник адміністрації Байдена розповів WP, що нові санкції потрібні для того, аби Київ був у "найкращому становищі" для оборони й ведення переговорів про мир на "справедливих" умовах.
"Ця дія стане ще одним кроком до досягнення цієї мети", - додав він.
- 12 грудня стало відомо, що Головне управління розвідки України ідентифікувало 238 танкерів, які входять до російського "тіньового флоту": їх РФ використовує для транспортування нафти з порушенням стелі цін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.38
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.26
- Актуальне
- Важливе