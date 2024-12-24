Байден розглядає запровадження нових санкцій проти енергетичного сектору РФ, - WP

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири джерела.

Зазначено, що нові санкції можуть торкнутися російського "тіньового флоту" й експортерів нафти РФ, які ще не підпадали під обмеження. За словами співрозмовників видання, санкції також можуть передбачати відкликання ліцензії, які дозволяють банкам опрацьовувати операції з енергоносіями РФ.

Джерела підкреслили: ці санкції Байдена дозволять команді наступного президента Дональда Трампа мати більше важелів впливу в переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни проти України.

У матеріалі йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Білий дім не запроваджував жорсткі санкції проти російської енергетики, оскільки побоювався різкого зростання світових цін на нафту й газ, а також - підвищення інфляції.

"Адміністрація Байдена була стурбована зростанням цін на газ та погіршенням інфляції. Це було головним обмеженням їхньої політики щодо санкцій щодо Росії - внутрішні наслідки. Але вибори закінчилися, і інфляція під контролем. Причин бути таким обережним щодо санкцій більше немає", - пояснив старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман.

Водночас високопоставлений чиновник адміністрації Байдена розповів WP, що нові санкції потрібні для того, аби Київ був у "найкращому становищі" для оборони й ведення переговорів про мир на "справедливих" умовах.

"Ця дія стане ще одним кроком до досягнення цієї мети", - додав він.