ГУР ідентифікувало 238 танкерів, які входять до "тіньового флоту" РФ

Про це інформує ГУР.

Вказано, що дані щодо танкерів "тіньового флоту" РФ розміщені на порталі War & Sanctions.

"Портал War & Sanctions розкриває таємниці тіньового танкерного флоту і запускає єдиний у світі набір даних з фактами та доказами тіньової діяльності. Список налічує 238 (і це тільки початок) тіньових танкерів, які допомагають Росії та Ірану доставляти підсанкційну нафту переважно своїм азійським клієнтам – КНР та Індії", - йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що ці танкери порушують нафтове ембарго G7 і перевозять російську нафту з портів РФ у Балтійському та Чорному морях до країн ЄС, зокрема через рейдову перевалку і STS хаби у Чорному та Середземному морях поблизу європейських країн. Також їх залучають для транспортування нафти з порушенням стелі цін.

Загалом на порталі розміщенні дані 238 танкерів. Вони застарілі, погано обслуговуються та не мають належного страхування. Крім того, судна тіньового флоту мають заплутані структури власності та управління, розташовані у так званих дружніх юрисдикціях під "зручними" прапорами. Загалом увесь "тіньовий флот" становить приблизно 17 % світового флоту нафтових танкерів і загрожує "екологічним хаосом" та мільярдними збитками прибережним країнам через зростаючий ризик катастроф при проходженні жвавих вузьких міжнародних транспортних шляхів без лоцманських послуг.

"Експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили агресорів та живлення "кривавих" режимів. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 млрд, Іран – майже $53 млрд. Доходи від продажу нафти забезпечують авторитарних акторів ресурсами для реалізації ядерних програм, розробки сучасних безпілотників та ракет, постійної фінансової та матеріальної підтримки терористичної діяльності своїх регіональних проксі та оплати послуг мереж транснаціональної злочинності", - наголосили в ГУР.