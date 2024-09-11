Велика Британія запровадила санкції проти танкерів "тіньового флоту" РФ

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті британського уряду.

"Експорт російської нафти є найважливішим джерелом доходів Путіна для фінансування його незаконної війни в Україні, на який припадає приблизно чверть російського бюджету у 2023 році. Сьогодні ми вживаємо рішучих заходів, щоб обмежити ці доходи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кораблі, на які націлені санкції, є "великими порушниками". Ці судна працюють цілодобово, щоб транспортувати якомога більше російської нафти.

У британському уряді кажуть, що лише три танкери, які підпали під санкції, – Nicolay Zuyev, NS Asia і Zaliv Aniva – разом перевезли російську нафту на суму понад $5 млрд від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Окрім них, до санкційного списку потрапили також танкери NS Clipper, NS Corona, Olympiysky Prospect, Leonid Loza, SCF Baltica, Vladimir Tikhonov, SCF Vankor.

Тепер цим суднам буде заборонено заходити до портів Великої Британії та відмовлено у доступі до британського суднового реєстру.

"Військова машина Путіна фінансується темною і незаконною економічною системою, яку цей уряд прагне дестабілізувати. Сьогоднішні санкції ще більше підривають здатність Росії торгувати нафтою через свій тіньовий флот. Разом із нашими партнерами ми продовжимо посилати Росії жорсткий сигнал про те, що міжнародне співтовариство підтримує Україну і не терпітиме цей незаконний флот", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Також, за його словами, Росія була змушена витратити понад $8 мільярдів на створення "тіньового флоту".

"Оскільки танкери, що потрапили під санкції, стоять без діла і не можуть завантажувати нафту, ми маємо намір зробити так, щоб інвестиції Путіна стали для Кремля дорогою помилкою. Наші дії допоможуть протистояти спробам Росії підірвати й обійти економічні санкції", - зазначив глава МЗС Британії.

У відомстві також зазначили, що попередні дії Великої Британії проти окремих тіньових суден призвели до того, що судна зазнали значних збитків. Переважна більшість з них простоювала поза портами й не могла продовжувати торгівлю російською нафтою.