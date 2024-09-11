Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Велика Британія запровадила санкції проти танкерів "тіньового флоту" РФ

Велика Британія запровадила санкції проти танкерів "тіньового флоту" РФ

Катерина Ганжа
11 вересня, 2024 середа
20:43
Світ нафтовий танкер

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 10 танкерів російського "тіньового флоту". Це судна, які Росія використовує для експорту своєї нафти в обхід обмежень, що були накладені Заходом за повномасштабне вторгнення в Україну

Зміст

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті британського уряду.

"Експорт російської нафти є найважливішим джерелом доходів Путіна для фінансування його незаконної війни в Україні, на який припадає приблизно чверть російського бюджету у 2023 році. Сьогодні ми вживаємо рішучих заходів, щоб обмежити ці доходи", - йдеться в повідомленні.   

Зазначається, що кораблі, на які націлені санкції, є "великими порушниками". Ці судна працюють цілодобово, щоб транспортувати якомога більше російської нафти.

У британському уряді кажуть, що лише три танкери, які підпали під санкції, – Nicolay Zuyev, NS Asia і Zaliv Aniva – разом перевезли російську нафту на суму понад $5 млрд від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Окрім них, до санкційного списку потрапили також танкери NS Clipper, NS Corona, Olympiysky Prospect, Leonid Loza, SCF Baltica, Vladimir Tikhonov, SCF Vankor.

Тепер цим суднам буде заборонено заходити до портів Великої Британії та відмовлено у доступі до британського суднового реєстру.   

"Військова машина Путіна фінансується темною і незаконною економічною системою, яку цей уряд прагне дестабілізувати. Сьогоднішні санкції ще більше підривають здатність Росії торгувати нафтою через свій тіньовий флот. Разом із нашими партнерами ми продовжимо посилати Росії жорсткий сигнал про те, що міжнародне співтовариство підтримує Україну і не терпітиме цей незаконний флот", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Також, за його словами, Росія була змушена витратити понад $8 мільярдів на створення "тіньового флоту".

"Оскільки танкери, що потрапили під санкції, стоять без діла і не можуть завантажувати нафту, ми маємо намір зробити так, щоб інвестиції Путіна стали для Кремля дорогою помилкою. Наші дії допоможуть протистояти спробам Росії підірвати й обійти економічні санкції", - зазначив глава МЗС Британії.

У відомстві також зазначили, що попередні дії Великої Британії проти окремих тіньових суден призвели до того, що судна зазнали значних збитків. Переважна більшість з них простоювала поза портами й не могла продовжувати торгівлю російською нафтою.  

  • У середині липня Велика Британія додала до санкційного списку "тіньового флоту" РФ 11 танкерів, які пов’язані з перевезенням російської нафти чи нафтопродуктів до третіх держав.
Теги:
Новини
Росія
нафта
санкції проти Росії
Велика Британiя
Економіка
Читайте також:
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко розповіла, коли по всій Україні очікувати дощі
Шойгу Пєсков
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Шойгу заявив, що Путін нібито був згоден припинити атаки на енергосистему України: Пєсков заперечив "чіткі домовленості"
Рада безпеки ООН
Автор Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 вересня
20:48
Ентоні Блінкен
"Ми хочемо, щоб Україна перемогла": Блінкен у Києві запевнив у подальшій підтримці й оголосив про новий пакет допомоги від США
20:40
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Україна посіла центральне місце": журналістка Голосу Америки Гіпсон про дебати Гарріс і Трампа
20:14
ракета Storm Shadow
У Британії заявили, що позиція щодо ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по РФ не змінилася
20:05
OPINION
Сергій Громенко
Технократи без знання історії заведуть у прірву
19:58
На війні проти РФ загинув воїн ЗСУ Павло Пархоменко, оператор Прямого
19:55
PR
Топ налаштувань, які потрібно зробити на iPhone 16 Pro Max щонайперше
19:48
Анонс
Lviv Book Forum
31-й Lviv BookForum оголошує кураторську програму фестивалю
19:38
Велика Британія викликала тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії
19:25
Хорватія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €300 млн
19:12
Оновлено
Окупанти атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині: є загиблий і поранені
19:09
Девід Леммі
Британія надасть новий пакет допомоги Україні на понад $780 млн
18:59
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Росіяни починають чітко розуміти свої недоліки й переваги на фронті, - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін
18:56
школа
Україні необхідно $14 млрд для відновлення освітньої інфраструктури, - Міносвіти
18:38
Оновлено
Напад на ветерана війни з РФ у Смілі: підозрюваному обрали запобіжний захід
18:35
На Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, є поранені
18:33
Огляд
Гарріс "зробила" Трампа. Як пройшли президентські дебати у США та що по Україні
18:29
Десна
В уряді оцінили збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна в більш як 405 млн грн
18:29
Ексклюзив
Томос
Інформація про загрозу відкликання Томосу для України не відповідає дійсності, - Владика Никодим
18:19
Корабель Port Olya 3
Іран міг передати РФ 220 балістичних ракет, - Sky News
18:08
OPINION
Юрій Гудименко
Напад на військового у Смілі: криза справедливості
17:55
Ексклюзив
Іранська ракета Fateh-110
Росіяни могли отримати від Ірану технології, через які збільшиться кількість ударів по Україні, - Defense Express
17:53
Фінляндія
У Фінляндії запустили збір коштів на енергообладнання для України
17:22
енергосистема
Українська енергосистема зазнала більш як $1 млрд збитків через обстріли РФ, - Офіс генпрокурора
17:18
патріарх Кирил
Патріарх РПЦ Кирил заявив, що Росія смиренна і нікого не окуповує
17:06
Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном ніколи не буде підписана, якщо країни будуть узгоджувати усі питання, - Пашинян
17:00
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
На Харківщині зону примусової евакуації планують розширити на 29 населених пунктів, - Синєгубов
16:46
На Венеційському кінофестивалі показали робочі матеріали майбутнього українського фільму "Відпустка наосліп"
16:34
СБУ оголосила підозру генералу РФ Степаніщеву, який розробив "бліцкриг" для захоплення Харкова
16:33
ЗСУ
Росіяни атакують на 9 напрямках фронту: найактивніше на Покровському та Курахівському
16:30
Українська машина для розмінування "Змій"
Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:12
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Оскароносний актор Майкл Дуглас прибув до Києва та поїв борщу в закладі Клопотенка
16:12
школа, урок
Освітній комітет ВР рекомендував скасувати золоті та срібні медалі у школах
16:06
Окупанти, кримінал, росіяни
Росія вчинила 137 тис. воєнних злочинів, - Зеленський
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
З'їсти Трампа на обід. Як Камала Гарріс та Тейлор Свіфт виривають перемогу на президентських виборах
16:00
Ексклюзив
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
"Нехай вважають, що вони у безпеці": ВМС ЗСУ про базування російських ракетоносіїв у Новоросійську
15:54
Ексклюзив
російські танки, окупанти
Штурми РФ у Курській області: росіяни зібрали набагато більше сил, щоб вибити українські війська, - військовий експерт Ступак
15:49
Фінансований урядом Канади медіафонд пояснив, як виділили кошти на фільм "Росіяни на війні"
15:47
Володимир Зеленський
Для участі у саміті G20 доведеться "зруйнувати право": Зеленський про візити Путіна в країни з юрисдикцією МКС
15:44
санкції проти РФ
ЄС виключив матір Пригожина та ексгонщика Формули-1 Мазепіна зі списку санкцій проти РФ, - журналіст Йозвяк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV