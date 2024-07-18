Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту
Велика Британія додала до санкційного списку "тіньового флоту" РФ 11 танкерів, які пов’язані з перевезенням російської нафти чи нафтопродуктів до третіх держав
Про це повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд.
Зазначається, що запроваджені санкції проти суден, зокрема "Залів Амурский" та "СКФ Печора", стосуються перевезення нафти або нафтопродуктів з Росії.
Водночас у матеріалі додають, що танкери, ймовірно, ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.
Інформаційне агентство додає, що в червні Велика Британія запровадила перші обмеження щодо російського "тіньового флоту". Сполучене Королівство наголошувало, що такі танкери РФ використовує, аби обійти західні санкції, спрямовані проти торгівлі її нафти.
- 12 червня повідомлялось, що Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти провідної російської судноплавної компанії "Совкомфлот", щоб обмежити можливості РФ фінансувати війну.
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