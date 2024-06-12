Євросоюз пропонує накласти санкції проти судноплавної компанії РФ "Совкомфлот", - Bloomberg
Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти провідної російської судноплавної компанії "Совкомфлот", щоб обмежити можливості РФ фінансувати війну
Про це пише Bloomberg.
За даними видання, Євросоюз прийняв таке рішення слідом за США, які у лютому 2024 року запровадили санкції проти "Совкомфлоту" та 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, задля скорочення обсягів продажу нафти.
Також ЄС пропонує запровадити санкції проти 13 судів, які займаються перевезенням товарів та технологій, що використовуються Росією у військовій сфері, а також транспортуванням нафти та нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.
Можливі санкції ЄС потребують схвалення всіх країн-членів, і до цього часу план може змінитися, кажуть у виданні.
Державна компанія "Совкомфлот" – найбільша судноплавна компанія Росії. Вона є однією з ключових компаній, які допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на РФ після її вторгнення в Україну у 2022 році.
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