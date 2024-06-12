Євросоюз пропонує накласти санкції проти судноплавної компанії РФ "Совкомфлот", - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Євросоюз прийняв таке рішення слідом за США, які у лютому 2024 року запровадили санкції проти "Совкомфлоту" та 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, задля скорочення обсягів продажу нафти.

Також ЄС пропонує запровадити санкції проти 13 судів, які займаються перевезенням товарів та технологій, що використовуються Росією у військовій сфері, а також транспортуванням нафти та нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.

Можливі санкції ЄС потребують схвалення всіх країн-членів, і до цього часу план може змінитися, кажуть у виданні.

Державна компанія "Совкомфлот" – найбільша судноплавна компанія Росії. Вона є однією з ключових компаній, які допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на РФ після її вторгнення в Україну у 2022 році.