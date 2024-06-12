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Війна з Росією: хроніка
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США анонсували нові санкції проти "російської машини війни"

12 червня, 2024 середа
00:49
Війна з Росією Речник міністерства оборони США Джон Кірбі

Білий дім анонсував новий пакет санкцій цього тижня проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ

Зміст

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо збільшувати тиск на російську машину війни, і цього тижня оголосимо про запровадження ефективного комплексу нових санкцій та обмежень експортного контролю", - наголосив він.

За його словами, ці кроки будуть зроблені на виконання зобов’язань, які лідери G7 взяли на себе. Санкції будуть націлені на організації та мережі, які допомагають РФ купувати все, що їй необхідно для ведення війни в Україні.

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"Зокрема, це ускладнить фінансовим посередникам підтримку оборонно-промислової бази Росії, а також ще більше обмежить майбутні доходи РФ у ключових секторах", - зауважив представник Білого дому.

Він також нагадав, що протягом останніх двох з половиною років США протистояли Путіну в різні способи, "запровадивши найсуворіші санкції та заходи експортного контролю, які вводилися коли-небудь проти великих економік".

Кірбі також згадав про знерухомлені суверенні активи РФ, аби позбавити воєнну машину Путіна джерел фінансування.

  • У четвер, 30 травня, Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти двох компаній у Центральноафриканській Республіці, пов'язаних із російською ПВК Вагнера.
Теги:
Економіка
Україна
Росія
російська армія
санкції проти Росії
США
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