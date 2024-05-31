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США наклали санкції на пов'язані з Вагнером центральноафриканські компанії

31 травня, 2024 п'ятниця
07:52
Війна з Росією санкції США

У четвер, 30 травня, Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти двох компаній у Центральноафриканській Республіці, пов'язаних із російською ПВК Вагнера

Зміст

Про це повідомляє сайт Мінфіну США.

Компанії Mining Industries SARLU та Logistique Economique Etrangere SARLU потрапили під санкції через зв'язок із Вагнером у питанні незаконного видобутку корисних копалин.

"З моменту свого приходу в ЦАР наприкінці 2017 року підтримувана Кремлем група Вагнера та компанії нині покійного Євгена Пригожина створили широку мережу безпеки та бізнесу в ЦАР та в інших африканських країнах. Ця мережа сприяла дестабілізаційній діяльності Росії коштом суверенітету ЦАР, включаючи руйнівні операції групи Вагнера та участь компаній, пов'язаних з групою Вагнера, у незаконному видобутку золота та алмазів і лісозаготівлі", - повідомляє Мінфін США.

Раніше США застосували санкції проти кількох пов'язаних з групою Вагнера компаній у ЦАР, зокрема Lobaye Invest, Midas Ressources SARLU та Bois Rouge SARLU (Bois Rouge), нині відомої як Wood International Group SARLU.

"Підтримувана Росією група Вагнера та її мережа підприємств використовували людей та природні ресурси Центральноафриканської Республіки для просування порядку денного групи. США продовжать використовувати свої санкції, щоб перешкоджати тим, хто підтримує дестабілізаційну діяльність Росії в Африці", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Пов'язані з Вагнером компанії

Mining Industries SARLU (Mining Industries) — це гірничодобувна компанія в ЦАР. Головний логіст групи Вагнера Валерій Чекалов використовував її для оренди літаків у компанії з ОАЕ Kratol Aviation (Kratol). Він загинув разом із Пригожиним у серпні 2023 року.

США наклали санкції на Kratol 26 січня 2023 року за матеріальну допомогу, спонсорство або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки, або товарів чи послуг групі Вагнера.

Група Вагнера використовує літаки, орендовані Mining Industries, для переміщення персоналу та обладнання через ЦАР та інші країни Африки. Крім того, Mining Industries імпортувала хімічні речовини, які зазвичай використовують у гірничодобувній промисловості, зокрема соляну кислоту, азотну кислоту та ціанід натрію, ймовірно, для просування незаконного видобутку, пов'язаного з групою Вагнера.

Logistique Economique Etrangere SARLU (Logistique) – це компанія з ЦАР, яка у 2021 році отримала сотні партій важких матеріалів від компанії з обмеженою відповідальністю Broker Expert - російської компанії, пов'язаної з Пригожиним, що просувала російські інтереси в Україні та по всій Африці.

8 березня 2024 року США наклали санкції на Broker Expert за матеріальну допомогу, спонсорство або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки, товарів чи послуг на підтримку Bois Rouge. Поставки, отримані Logistique від Broker Expert, ймовірно, призначалися для пов'язаного з групою Вагнера незаконного видобутку корисних копалин, зокрема для розробки гірничовидобувної ділянки або будівництва нового переробного заводу.

США запровадили санкції проти Mining Industries за те, що вона перебуває у власності або під контролем, діяла чи мала намір діяти прямо чи опосередковано від імені групи Вагнера - особи, чиє майно та майнові інтереси заблоковані.

Проти Logistique США запровадили санкції за матеріальну допомогу, спонсорство або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки, товарів чи послуг на підтримку Broker Expert - особи, чиє майно та майнові інтереси заблоковані.

Наслідки санкцій

У результаті сьогоднішньої дії все майно та майнові інтереси зазначених осіб у США або під контролем осіб у США, заблоковані. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, 50% або більше одній чи кільком заблокованим особам.

Якщо це не дозволено загальною чи спеціальною ліцензією, правила Управління з контролю іноземних активів загалом забороняють усі транзакції, що здійснюють особи США або в межах (або транзитом через) США, які стосуються будь-якої власності чи майнових інтересів зазначених або іншим чином заблокованих осіб.

Крім того, фінансові установи та інші особи, які беруть участь у певних операціях або діяльності з юридичними та фізичними особами, які потрапили під санкції, можуть потрапити під санкції або бути примушеними до певних дій.

Заборони включають внесення будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг на користь будь-якої підсанкційної особи, або отримання будь-яких внесків, коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи.

  • У березні 2024 року США запровадили санкції проти російської компанії Limited Liability Company Broker Expert та фірми з Центральноафриканської Республіки Bois Rouge SARLU, які пов'язують із діяльністю ПВК Вагнера.
  • Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України Росія вербує українців до загонів ПВК Вагнера в Африці.
  • Українська розвідка повідомила, що Росіяни активізували вербування африканських найманців для війни в Україні.
Теги:
Новини
Африка
ЦАР
санкції проти Росії
США
Вагнергейт
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