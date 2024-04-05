РФ вербує українців на ТОТ до загонів ПВК Вагнера в Африці, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці: їм також доведеться добувати корисні копалини на континенті
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що ПВК Вагнера розпочала вербувати українців на ТОТ - чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.
"У Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин", - додає ЦНС.
У повідомленні нагадують, що військових Вагнера помітили в Африці ще у 2017 році. Вони аргументують свою присутність на континенті тим, що прагнуть "боротися з американськими впливами".
"Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", - додають у ЦНС.
- 30 січня Bloomberg повідомив, що для розширення свого впливу в Африці Росія планує створити армію найманців з 20 тис. людей замість вагнерівців.
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