РФ вербує українців на ТОТ до загонів ПВК Вагнера в Африці, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що ПВК Вагнера розпочала вербувати українців на ТОТ - чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

"У Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин", - додає ЦНС.

У повідомленні нагадують, що військових Вагнера помітили в Африці ще у 2017 році. Вони аргументують свою присутність на континенті тим, що прагнуть "боротися з американськими впливами".

"Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", - додають у ЦНС.