Росія прагне створити армію найманців в Африці, щоб замінити бойовиків ПВК Вагнера, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Автори матеріалу стверджують, що такий африканський корпус зможе посилити присутність РФ на континенті завдяки мережі баз, які підконтрольні міністерству оборони Росії. Таким чином Москва намагається відродити свій вплив часів холодної війни.

"Африканський корпус, що суперечливо називається експедиційним корпусом Адольфа Гітлера, має намір завербувати новобранців і колишніх бійців Вагнера до середини року для розгортання щонайменше в п'яти дружніх Росії країнах - Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігері, згідно з даними групи. Після смерті Євгена Пригожина ПВК Вагнера технічно розформували, але вона продовжує діяти", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовник видання, який близький до міноборони РФ, розповів, що планується набрати 20 тис. найманців, проте поки що невідомо, де їх можна знайти.

Зазначено, у випадку, якщо Москва зробить перехід до "офіційної військової ролі" в Африці, вона не зможе заперечувати звинувачення ООН проти ПВК Вагнгер у воєнних злочинах на континенті.

"Якщо ви ребрендуєте ці сили як частину армії, ви тепер володієте цією проблемою", - підкреслив колишній спеціальний посол США в Сахелі Джей Пітер Фам.