ПВК "Вагнера" заробляє на корисних копалинах в Африці мільйони доларів, - Politico

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на дипломатичні документи та джерела.

Джерела зазначають, що американські чиновники роками попереджали, що "Вагнер" використовував гроші від видобутку корисних копалин, щоб підтримувати РФ в умовах західних санкцій. Зазначається, що останні проєкти в ЦАР показують, що проєкти "Вагнера" з видобутку копалин стають усе більш прибутковими та створюють канал фінансування війни Росії проти України.

Зокрема повідомляється, що згідно з документами, ПВК "Вагнера" лише за минулий рік значно розширила видобуток копалин у ЦАР та може заробляти на цьому до мільярда доларів. Ймовірно, на ці кошти будуть купувати нову зброю та наймати людей.

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Так, 2018 року побудували на родовищі золота Ндассіма виробничий комплекс, що розташовується біля міста Бамбарі в центрі країни. Відтоді в комплексі відкрили вісім виробничих зон, глибина найбільшої — 200 футів (приблизно 61 метр).

Окрім цього, додається, що чиновники з США зазначають, що "вагнерівці" готують об'єкт для довгострокової експлуатації, зокрема вони укріпили шахту, побудували мости та встановили зенітні гармати на вантажівках. На родовищі золота група "Вагнера" працює як компанія, зареєстрована на Мадагаскарі.

Американські чиновники вважають, що "Вагнер" має політичний вплив у Центральноафриканській республіці. Про це може свідчити те, що ЦАР не надає дозвіл миротворцям ООН на запуск безпілотників.

Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

У січні 2023 року стало відомо, що в Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців. Акціонерне товариство "ПВК Вагнера Центр" зареєстроване в російському реєстрі у будівлі однойменного бізнес-центру, збудованого Євгеном Пригожиним у Петербурзі – досі жодної юрособи з ПВК Вагнера у назві в Росії не існувало.

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