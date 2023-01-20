Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у twitter.

За даними держреєстру Росії, воєнізована група Вагнера офіційно зареєстрована як юридична особа на 27 грудня 2022 року. Група оголосила свою основну діяльність "консалтингом у галузі управління"; про військову службу не згадувалося.

"Поки незрозуміло, якою мірою структура "ПВК Центр Вагнера" використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю Вагнера", йдеться в повідомленні.

Британське міноборони нагадує, що приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, попри тривалі дискусії про реформування закону. Тож власник ПВК Вагнера Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через державні контракти, укладені іншими його компаніями.

"Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин зізнався на підставі Вагнера лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року він відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі", - зазначається в повідомленні.

Розвідка Британії відзначає, що до складу ПВК Вагнера входить 50 тис. людей в Україні й група "стала ключовим компонентом української кампанії".

"Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше узаконити дедалі відомішу організацію", - додали в міноборони Британії.

Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

У січні 2023 року стало відомо, що в Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців. Акціонерне товариство "ПВК Вагнера Центр" зареєстроване в російському реєстрі у будівлі однойменного бізнес-центру, збудованого Євгеном Пригожиним у Петербурзі – досі жодної юрособи з ПВК Вагнера у назві в Росії не існувало.

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