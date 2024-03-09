США ввели санкції проти компаній, пов'язаних із ПВК Вагнера, у Росії та ЦАР

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Санкції щодо компаній були введені за їхні зусилля щодо сприяння шкідливій діяльності Росії в ЦАР. Стверджується, що юрособи, які потрапили під санкції, відіграли важливу роль для підтримки дій ПВК Вагнера в Центральноафриканській Республіці. Зазначається, що зазначені компанії прагнули отримати грошову вигоду від незаконного видобутку природних ресурсів та надавали матеріальну та фінансову підтримку бойовикам із РФ.

Так, Limited Liability Company Broker Expert з офісом у Санкт-Петербурзі постачала товари компаніям, пов'язаним із засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, які базуються у ЦАР та Судані. Крім того, Broker Expert була постачальником касок для найманців ПВК на території України.

Щобільше, ПВК Вагнера використало компанію для регулярного переказу коштів для фінансування шкідливої діяльності. Наприклад, на Мадагаскарі пов'язана з Пригожиним компанія, яка брала участь у спільному гірничодобувному підприємстві з малагасійським державним підприємством, отримала кошти від Broker Expert.

"Росія прагнула використовувати ці афілійовані з Вагнером компанії у своїх зусиллях як для отримання додаткових доходів з-за кордону, так і для просування своїх інтересів в Африці, часто коштом країн, що приймають, їх інститутів та їхніх громадян", - заявив заступник держсекретаря. США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

Своєю чергою, Bois Rouge SARLU, пов'язана з Євгеном Пригожиним, уклала концесію на видобуток природних ресурсів у ЦАР в обмін на послуги, які ПВК Вагнера надавала владі республіки. Bois Rouge займається експортом тропічних порід деревини, таких як азобе, іроко, мукулунгу, сапелі та талі, до Китаю, Близького Сходу, Європи та Центральної Азії.