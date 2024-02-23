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Оновлено

Представники влади, енергокомпанії, платіжна система "Мир": США опублікували список нових санкцій проти РФ за її агресію в Україні

23 лютого, 2024 п'ятниця
17:54
Світ санкції проти Росії

У п'ятницю, 23 лютого, управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосило про введення пакета санкцій проти 500 цілей, пов'язаних з РФ, до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну

Про це інформує міністерство фінансів США.

У відповідь на другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну та смерть опозиційного політика й антикорупційного активіста Олексія Навального до нового пакета увійшли санкції проти 300 фізичних та юридичних осіб. Міністерство торгівлі також додало понад 90 компаній до списку організацій. 

"Казначейство США визначило цілі, які позбавлять Росію ресурсів, необхідних для підтримки її жорстокої війни проти України, серед яких: головний гвинтик російської фінансової інфраструктури; понад два десятки третіх країн, які ухиляються від санкцій у Європі, Східній Азії, Центральній Азії та на Близькому Сході; сотні підприємств російської військово-промислової бази та інших ключових секторів економіки", - йдеться у повідомленні.

Обмеження США щодо юридичних осіб

OFAC вводить санкції проти оператора російської національної платіжної системи "Мир" і російських банків, інвестиційних компаній і компаній, що працюють у сфері фінансових технологій.

Зокрема, під санкції потрапило АТ "Національна система платіжних карток" - державний оператор російської національної платіжної системи "Мир".

Загалом OFAC  вводить санкції проти 9 регіональних фінансових установ, у тому числі кілька з них зі штаб-квартирами в центрах російських військово-промислових баз; 5 інвестиційних і венчурних фондів, які прагнуть підтримати розвиток передових технологій і промисловості нового покоління в Росії та залучити внутрішні й іноземні інвестиції в російські компанії; 6 компаній, що працюють у сфері фінансових технологій, які надають програмне забезпечення та ІТ-рішення російським фінансовим установам.

До списку потрапили:

  • виробник автомобілів бренду Aurus;
  • Росгеологія;
  • "Газпром космічні системи";
  • Росхімальянс, яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;
  • IT-компанії "Т1" і "Ред Софт";
  • суднобудівний комплекс "Зірка";
  • приватна збройова компанія Lobaev Arms;
  • СПБ банк і банк "Авангард";
  • золотодобувна компанія "Південуралзолото".

Обмеження США щодо фізичних осіб

До нового пакету санкції увійшли:

  • посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;
  • держсекретар "Союзної держави" Дмитро Мезенцев;
  • міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;
  • гендиректор ОКБ "Новатор" Фарід Абдрахманов;
  • голова "військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев;
  • генеральний директор Туламашзаводу Євген Дронов;
  • начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;
  • гендиректор із нових виробництв АТ "Особлива економічна зона ППТ "Алабуга" Сергій Алексєєв;
  • член ПВК Вагнера Андрій Трошев;
  • депутат парламенту Молдови Марина Таубер;
  • громадянин Молдови Валерій Копейчин;
  • директор білоруського АТ "558 Авіаційний ремонтний завод" Павло Пінігін.

Ухилення від санкцій

"OFAC також продовжуватиме накладати санкції на осіб, де б вони не перебували, які дозволяють Росії відновити зв'язок зі світовими фінансовими ринками, використовуючи незаконні канали", - зазначили у міністерстві.

Серед цілей OFAC - експортери та транзитери технологій, обладнання та запчастин до Росії з третіх країн, транспортно-експедиторська компанія, що займається поставками зброї до Росії, а також транснаціональна мережа з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню дорогоцінних металів російського походження.

Наразі під санкції OFAC потрапили 26 юридичних та фізичних осіб з 11 країн, серед яких КНР, Сербія, ОАЕ та Ліхтенштейн.

  • Зокрема, 23 лютого ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.
Теги:
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Олексій Навальний
США
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