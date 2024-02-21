ЄС схвалив 13 пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
Посли країн ЄС досягли принципової угоди щодо 13 пакету санкцій проти Росії
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти Росії. Має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення) 24 лютого", - написав він.
За словами Reuters, новий пакет передбачає додавання до списку майже 200 юридичних та фізичних осіб, але не передбачає жодних нових секторальних заходів.
- На думку заступника міністра закордонних справ Литви Сімонаса Шатунаса, Європейський Союз вже зараз має готувати 14-й пакет санкцій проти РФ, який міститиме обмеження щодо російської ядерної енергетики, зокрема - держкорпорації "Росатом".
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