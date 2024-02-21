ЄС схвалив 13 пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти Росії. Має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення) 24 лютого", - написав він.

За словами Reuters, новий пакет передбачає додавання до списку майже 200 юридичних та фізичних осіб, але не передбачає жодних нових секторальних заходів.