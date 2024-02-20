Слід уже зараз готувати 14-й пакет санкцій проти РФ, включивши в нього Росатом, - заступник глави МЗС Литви
На думку заступника міністра закордонних справ Литви Сімонаса Шатунаса, Європейський Союз вже зараз має готувати 14-й пакет санкцій проти РФ, який міститиме обмеження щодо російської ядерної енергетики, зокрема - держкорпорації "Росатом"
Про це він сказав журналістам перед початком Загальної Ради ЄС.
Шатунас наголосив, що союзникам слід оптимізувати зусилля та продовжувати підтримувати Україну. За його словами, питання війни Росії проти України має пріоритет в обговореннях.
"Перш за все, очевидно, ми завершуємо 13-й пакет санкцій проти Росії. Цього недостатньо. Ми повинні почати говорити про 14-й пакет санкцій вже зараз. І ми очікуємо, що Європейська Рада це обговорить", - сказав заступник очільника МЗС Литви.
Він додав, що також потрібно говорити про секторальні санкції.
"Нам потрібно, щоб там були СПГ (скраплений газ, - ред.), алюміній, Росатом, ядерна енергетика. Це єдиний спосіб, яким ми можемо впливати на російську економіку", - наголосив дипломат.
Водночас Шатунас прокоментував розширення ЄС - відкриття процесу вступу України та Молдови до блоку. Він акцентував, що потрібно скликати міжнародну міжурядову конференцію, а також отримати звіт від Єврокомісії про те, як Україна і Молдова виконують рекомендації.
- 19 лютого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що санкції проти Росатому були б недоцільними.
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