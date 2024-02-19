Санкції проти Росатому були б недоцільними, - Гроссі

Про це він сказав у коментарі Reuters.

Видання пише, що Європа все ще покладається на Росатом, який постачає майже 50% світового збагаченого урану. Це відбувається попри заклики до санкцій щодо корпорації, яка завідує окупованою Запорізькою АЕС.

"Багато компаній на Заході залежать від російських поставок - збагаченого урану або палива... Консенсус полягає в тому, що санкції проти "Росатома" були б нереалістичними та недоцільними. Це призвело б до зупинки атомної промисловості в багатьох країнах", - сказав Гроссі.

На його думку, зменшення залежності від російського ядерного сектору коштувало б Європі мільярдів. Також він не бачить зрушень щодо інфраструктури для такого кроку.

"Відверто кажучи, я бачу збільшення присутності російських потужностей зі збагачення урану в світі, а не зменшення", - додав очільник МАГАТЕ.