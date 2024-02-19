Санкції проти Росатому були б недоцільними, - Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не вважає запровадження санкцій проти держкорпорації "Росатом" реалістичним сценарієм
Про це він сказав у коментарі Reuters.
Видання пише, що Європа все ще покладається на Росатом, який постачає майже 50% світового збагаченого урану. Це відбувається попри заклики до санкцій щодо корпорації, яка завідує окупованою Запорізькою АЕС.
- Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.на початку грудня заявив, що Україна, позбавивши Росію монополії на паливо для атомних станцій на європейському ринку, забезпечила можливість накладення санкцій на неї з боку Європи у сфері ядерної енергетики.
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