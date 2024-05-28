Росіяни активізували вербування африканських найманців для війни в Україні
Росіяни активізували кампанію з набору найманців з центральної Африки для війни в України. Їм пропонують воювати на контрактній основі за 2,2 тис. доларів на місяць
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Держава-агресор Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України: йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема ― в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді", - йдеться у повідомленні.
Як стверджують у ГУР, для вербування африканських найманців росіяни створили спеціальний підрозділ у міністерстві оборони Росії.
За умовами контракту, на основі якого найманців заманюють на "роботу", пропонується стартова грошова виплата у розмірі 2 тисяч доларів щомісячне забезпечення у 2,2 тис. доларів, медичне страхування, а також російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.
- 12 травня повідомлялось, що активісти партизанського руху "Атеш" встановили, що для наступу на Харківщину росіяни задіюють африканських найманців.
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