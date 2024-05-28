Росіяни активізували вербування африканських найманців для війни в Україні

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Держава-агресор Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України: йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема ― в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді", - йдеться у повідомленні.



Як стверджують у ГУР, для вербування африканських найманців росіяни створили спеціальний підрозділ у міністерстві оборони Росії.

За умовами контракту, на основі якого найманців заманюють на "роботу", пропонується стартова грошова виплата у розмірі 2 тисяч доларів щомісячне забезпечення у 2,2 тис. доларів, медичне страхування, а також російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.