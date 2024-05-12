Для наступу на Харківщину росіяни кидають африканців, - "Атеш"
Активісти партизанського руху "Атеш" встановили, що для наступу на Харківщину росіяни задіюють африканських найманців
Про це інформує рух "Атеш".
"Агенти руху "Атеш" зі штабів 44 АК повідомляють, що Росія задіює африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначають, що окупанти використовують так званий Африканський корпус найманців. Та додають, що ті не були готові до такої війни. Росіяни відправляють африканців у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.
"Є дані про те, що в Харківській області присутні й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Росіяни вербують і задіюють найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати", - додають в "Атеш".
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- 1 травня повідомлялось, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства – величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.
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