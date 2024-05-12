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Для наступу на Харківщину росіяни кидають африканців, - "Атеш"

12 травня, 2024 неділя
16:09
Війна з Росією окупанти
Зміст

Активісти партизанського руху "Атеш" встановили, що для наступу на Харківщину росіяни задіюють африканських найманців

Про це інформує рух "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" зі штабів 44 АК повідомляють, що Росія задіює африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що окупанти використовують так званий Африканський корпус найманців. Та додають, що ті не були готові до такої війни. Росіяни відправляють африканців у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

"Є дані про те, що в Харківській області присутні й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Росіяни вербують і задіюють найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати", - додають в "Атеш".

  • 27 лютого повідомлялось, що на території Гвінеї було зафіксовано активну діяльність колишніх представників російської ПВК Вагнера.
  • 2 березня стало відомо, що інструктори з колишньої ПВК Вагнера займаються підготовкою нових найманців з Куби та Непалу, яких росіяни завезли на війну в Україну.
  • 1 травня повідомлялось, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства – величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
російська армія
Африка
Харківщина
Військові новини
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