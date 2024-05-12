Для наступу на Харківщину росіяни кидають африканців, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" зі штабів 44 АК повідомляють, що Росія задіює африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що окупанти використовують так званий Африканський корпус найманців. Та додають, що ті не були готові до такої війни. Росіяни відправляють африканців у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

"Є дані про те, що в Харківській області присутні й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Росіяни вербують і задіюють найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати", - додають в "Атеш".