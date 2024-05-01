Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ: у ГУР назвали причини
Найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства – величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, загарбники шукають утікачів на ТОТ Луганщини, але як правило, безрезультатно.
"Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також невиплатою обіцяних грошей", - зазначили у ГУР.
"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус", - додали там.
Насправді ж потрапити з ТОТ Луганщини назад у Непал досить проблематично. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії Непал може притягнути своїх громадян до відповідальності.
"У підсумку бажання заробити легких грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", - резюмували у Буданова.
- За даними британської розвідки, з початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року Росія засудила 7400 окупантів, яких підозрюють у дезертирстві.
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