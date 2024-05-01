Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ: у ГУР назвали причини

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, загарбники шукають утікачів на ТОТ Луганщини, але як правило, безрезультатно.

"Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також невиплатою обіцяних грошей", - зазначили у ГУР.



"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус", - додали там.

Насправді ж потрапити з ТОТ Луганщини назад у Непал досить проблематично. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії Непал може притягнути своїх громадян до відповідальності.



"У підсумку бажання заробити легких грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", - резюмували у Буданова.