Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ: у ГУР назвали причини

Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ: у ГУР назвали причини

1 травня, 2024 середа
12:58
Війна з Росією окупанти, орки

Найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства – величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, загарбники шукають утікачів на ТОТ Луганщини, але як правило, безрезультатно.

"Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ,  спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також невиплатою обіцяних грошей", - зазначили у ГУР.
 
"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус", - додали там.

Насправді ж потрапити з ТОТ Луганщини назад у Непал досить проблематично. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії Непал може притягнути своїх громадян до відповідальності.
 
"У підсумку бажання заробити легких грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", - резюмували у Буданова.

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ГУР
Читайте також:
ЗСУ, українські військові
28 квітня, 2024 неділя
"Ситуація нагадує початок вторгнення РФ": Цаплієнко заявив про перекидання бійців ГУР до Часового Яру
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
29 квітня, 2024 понедiлок
Китай готовий стримувати РФ, щоб вийти на нову геополітичну угоду із Заходом, - експерт-міжнародник Краєв
30 квітня, 2024 вiвторок
"Ми не все знаємо про ракетний арсенал РФ": у Defence Express розповіли про темпи виробництва "кинджалів"
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
13:31
Росіяни вдарили по Калиновому на Донеччині: є загиблий та поранені
13:28
лікарня
В Одесі помер чоловік, поранений під час атаки РФ 29 квітня
13:24
малюнок, діти
В Україну з окупації повернули двох хлопчиків та дівчинку
13:19
Весна у Києві
У Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки
13:08
Оновлено
на фото Золочів після обстрілу
РФ атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є загиблі, серед поранених – дитина
13:04
На фото: Jerry Heil і alyona alyona
Режисерка кліпів Гаррі Стайлза та The Weeknd Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024
12:57
Київавтодор
Розкрадання 10 млн грн на ремонті доріг у столиці: керівнику Київавтодору та його спільникам оголосили підозру
12:42
Центр національного спротиву
Партизани розвідали нафтобазу в Ростові
12:32
обстріл Одеси
Атака РФ на Одесу: пошкоджено представництво Уповноваженого з прав людини
12:31
Інфографіка
малий бізнес
За перший квартал 2024 року українці відкрили на 33,6% більше ФОПів, ніж торік: де найбільше нових бізнесів
12:19
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Британська розвідка розповіла про проблеми з корупцією в міноборони РФ
12:14
олімпіада 2024
Мінмолодьспорту дало рекомендації українським спортсменам, як поводитися з росіянами на Олімпіаді-2024
12:11
Огляд
міжнародний огляд
Реакція на прийняття законопроєкту про допомогу Україні та що відбувається з українськими полоненими, які повернулися додому. Акценти світових ЗМІ 1 травня
12:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
12:06
OPINION
Тетяна Мокріді
Бояться, вони бояться
11:59
Конгрес США
"Є надлишки": у конгресі США закликали якомога швидше передати Україні додаткові касетні бомби
11:58
електроенергія
Україна запланувала імпорт електроенергії з 4 країн: ситуація в енергосистемі станом на 1 травня
11:54
Часів Яр
"Немає жодної вцілілої багатоповерхівки": начальник МВА розповів, чим РФ обстрілює Часів Яр
11:36
Ексклюзив
Пожежа на Лисичанському НПЗ
"Вагома втрата надходження валюти до РФ": експерт про наслідки ударів по російських НПЗ
11:31
Бузок
Всюди тепло, у двох регіонах можливі дощі: прогноз погоди на 2 травня від Наталки Діденко
11:31
Оновлено
АЕС
Сенат США ухвалив законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з РФ. В Україні відреагували
11:20
Верховна Рада
Кулуари Ради планують відкрити для ЗМІ: який механізм розглядають
11:19
Великдень
"У ворога немає нічого святого": киян закликали не відвідувати церкву на Великдень
11:01
китай
У Китаї обвалилася частина автомагістралі: загинули 19 людей, десятки постраждалих
11:01
Оновлено
Обстріл, Харків
У Харкові прогримів вибух: імовірне влучання у приватний будинок
11:00
Ексклюзив
Карта. НПЗ Росії_0204
США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ, - військовий експерт Ступак
11:00
Паска
Чому важливо пекти паски в Чистий четвер: традиції та повір'я
10:53
на фото наслідки обстрілу Донеччини
На Донеччині впродовж доби двоє цивільних загинули внаслідок російських обстрілів
10:40
на фото Станіслав Асєєв
Письменник Асєєв дістав контузію на фронті й потрапив до шпиталю
10:35
У Харкові затримали жінку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова
10:30
комендантська година, Великдень
У Кіровоградській області на Великдень змінили час комендантської години
10:25
Огляд
Карта. Авдіївка_3004
Карта бойових дій за період 24 квітня – 1 травня: втрата Очеретиного створила загрозу для Торецька й Костянтинівки
10:20
Огляд
Міжнародний день праці
1 травня - Міжнародний день праці: чи варто його відзначати, перенести чи забути?
10:12
Писанки
В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок
10:08
OPINION
Михайло Басараб
Якби Ататюрк чекав змін знизу...
10:07
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони ГУР атакували Рязанський нафтопереробний завод, - ЗМІ
10:01
Ексклюзив
Карта. ATACMS
Ворог почав перекидати авіацію далі від України, - Згурець про наслідки появи ATACMS у ЗСУ
09:50
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ МП Луки, - ЗМІ
09:46
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Безпекові гарантії США для України: у Білому домі розповіли про перебіг перемовин
09:37
ШІ-аватар Вікторія
МЗС представило ШІ-аватар, який коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV