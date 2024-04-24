Британська розвідка назвала кількість дезертирів, яких РФ засудила з 2022 року
З початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року Росія засудила 7400 окупантів, яких підозрюють у дезертирстві
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
За даними російської медіагрупи "Медіазона", у березні 2024 року суди РФ винесли вирок за дезертирство рекордну кількість разів - 684. Зазначається, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому в Московській області найбільше випадків - 496.
Розвідники наголошують, що багато російських бійців, яких розшукують і постають перед військовим судом, отримують умовні терміни, повертають у частини та на передову. Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.
"Російські солдати, включно з примусово завербованими під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно британська розвідка повідомляла, що чоловік відомої російської інфлюенсерки Олени Бліновської Олексій вступив до лав армії воювати проти України, щоб дружина не потрапила до в’язниці за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.
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