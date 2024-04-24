Британська розвідка назвала кількість дезертирів, яких РФ засудила з 2022 року

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними російської медіагрупи "Медіазона", у березні 2024 року суди РФ винесли вирок за дезертирство рекордну кількість разів - 684. Зазначається, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому в Московській області найбільше випадків - 496.

Розвідники наголошують, що ﻿багато російських бійців, яких розшукують і постають перед військовим судом, отримують умовні терміни, повертають у частини та на передову. Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

"﻿﻿Російські солдати, включно з примусово завербованими під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення", - йдеться у повідомленні.