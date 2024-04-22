Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Чоловік блогерки з РФ Бліновської долучився до підрозділу "Барс Каскад", щоб допомогти дружині уникнути в’язниці, - розвідка Британії

Чоловік блогерки з РФ Бліновської долучився до підрозділу "Барс Каскад", щоб допомогти дружині уникнути в’язниці, - розвідка Британії

22 квітня, 2024 понедiлок
14:50
Війна з Росією Олена і Олексій Бліновські

Чоловік відомої російської інфлюенсерки Олени Бліновської Олексій вступив до лав армії воювати проти України, щоб дружина не потрапила до в’язниці за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків

Про це йдеться в огляді британського міністерства оборони.

Зазначається, що 16 квітня 2024 року чоловіка Бліновської помітили під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ "Барс Каскад", що поблизу України.

За даними британської розвідки, цей спецпідрозділ армії РФ був створений заступником голови держдуми з оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами, як правило, далеко від лінії фронту.

Повідомляється, що підрозділ є активним з жовтня 2022 року, і до нього увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських VIP-персон. Таким "віпам" надаються додаткові засоби захисту.

"Зарахування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", - наголошують у британській розвідці.

  • Нещодавно американські аналітики повідомляли, що Росія посилює мобілізацію напередодні можливої наступальної операції влітку 2024 року. Проте через великі втрати на війні, їм буде складно швидко відновити резерви.
Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
Велика Британiя
Читайте також:
Роман Червінський, суд
21 квітня, 2024 неділя
"Не виключаємо передачі РФ": адвокати Червінського не знають, де перебуває їх підзахисний
на фото: Майк Джонсон
20 квітня, 2024 субота
Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці
Сергій Лавров
20 квітня, 2024 субота
Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.13
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 квітня
15:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:32
фейк
"Війна в Україні закінчилася, надсилати туди гроші немає сенсу": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 22 квітня
15:29
на фото Мар'яна Безугла
Безугла заявила, що залишиться у фракції "Слуга Народу"
15:12
Понад 200 млн прослуховувань за першу добу: новий альбом Тейлор Свіфт встановив рекорд на Spotify
15:10
Минай - Рух
УПЛ: "Минай" та "Рух" зіграли внічию: результати та розклад усіх матчів 25-го туру
15:08
донор здавати кров
На ТОТ працівників шкіл і дитсадків погрозами змушують здавати кров для військових РФ, - Спротив
14:38
Військові облігації
У Дії з'явилися нові військові облігації - Макіївка й Бахчисарай
14:20
Міська електричка Києва
У Києві електричка смертельно травмувала жінку
14:04
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Міністр оборони Латвії заявив про готовність держави надати Україні ППО малої дальності
14:00
OPINION
Ольга Айвазовська
Інтерес американських виборців не у тому, щоб жити серед російських наративів
13:57
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Норвегія долучається до німецької ініціативи з пошуку ППО для України
13:44
Хакери, пов'язані з російським ГРУ, намагалися атакувати системи об'єктів критичної інфраструктури України
13:32
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
13:29
До Києва прибув мер Гамбурга: передав автобуси та карети швидкої допомоги
13:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Захід "балансує на межі прямого зіткнення ядерних держав"
13:25
Аарон Халів
Очільник військової розвідки Ізраїлю Халіва подав у відставку: причина
13:15
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині перевозили в ящиках боєприпаси та гранати, - очільник МВС Клименко
12:55
Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію сім'ю із двома дітьми
12:49
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
12:44
Ексклюзив
Євген Магда
Україна дипломатично переграла Росію: політолог Магда про ухвалення пакета допомоги від США
12:38
СБУ затримала росіянина, який коригував ворожі удари по системах ППО на Київщині й Чернігівщині
12:31
На фото: Володимир Співаков і Володимир Путін
Українці в Сеулі вийшли на акцію проти виступу російського диригента-путініста Співакова
12:29
електроенергія
Україна залучає аварійну допомогу з Європи, через негоду є знеструмлення: ситуація в енергосистемі станом на 22 квітня
12:27
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви закликав ЄС не послаблювати підтримку України після "хороших новин зі США"
12:05
Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО на тлі зовнішніх загроз
12:05
OPINION
Олексій Петров
Американці, зрозуміло, підступні! А ми обрані долею?..
12:03
Американська зброя для України
SIPRI: Світові витрати на оборону сягнули історичного максимуму, Україна – на 8-му місці
11:51
На фото: Зал слави рок-н-ролу в Клівленді
Зал слави рок-н-ролу оголосив імена нових зірок, які стали його учасниками у 2024 році
11:34
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Очільником пресцентру Сил оборони півдня замість Гуменюк стане речник ВМС Плетенчук
11:34
Ексклюзив
"Він перейшов у плоский штопор і акуратно приліг": авіаційний експерт Криволап про збиття ворожого Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ
11:23
На фото: постер фестивалю "Книжкова країна"
Зустрічі з письменниками, дискусії та майстер-класи: фестиваль "Книжкова країна" оголосив програму
11:19
Кирило Буданов (в центрі)
Буданов заявив, що на нього планують здійснити черговий замах "в інтересах росіян"
11:18
Огляд
Реал
"Реал" зі скандалом переміг "Барселону" в "Ель-Класіко", у ЛЧ визначилися півфіналісти, а у легкій атлетиці впали два рекорди. Головні новини світового спорту за тиждень
11:14
Пожежа на машинобудівному заводі у Воронежі
У російському Воронежі сталася пожежа на машинобудівному заводі: є загиблі
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли на фронт надійде допомога від США та як змусити китайців перестати допомагати РФ. Акценти світових ЗМІ 22 квітня
10:46
На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля
На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля: є загиблі та постраждалі
10:39
З початку року українці придбали понад 2,8 тис. автівок преміумкласу: які бренди найпопулярніші
10:24
ППО
ЄС та НАТО тиснуть на Грецію й Іспанію щодо надання Україні додаткових систем ППО, - FT
10:23
Ексдепутата райради Херсона і трьох його спільників підозрюють у наведенні російських ракет на місто
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар та євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV