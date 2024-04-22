Чоловік блогерки з РФ Бліновської долучився до підрозділу "Барс Каскад", щоб допомогти дружині уникнути в’язниці, - розвідка Британії

Про це йдеться в огляді британського міністерства оборони.

Зазначається, що 16 квітня 2024 року чоловіка Бліновської помітили під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ "Барс Каскад", що поблизу України.

За даними британської розвідки, цей спецпідрозділ армії РФ був створений заступником голови держдуми з оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами, як правило, далеко від лінії фронту.

Повідомляється, що підрозділ є активним з жовтня 2022 року, і до нього увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських VIP-персон. Таким "віпам" надаються додаткові засоби захисту.



"Зарахування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", - наголошують у британській розвідці.