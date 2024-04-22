Чоловік блогерки з РФ Бліновської долучився до підрозділу "Барс Каскад", щоб допомогти дружині уникнути в’язниці, - розвідка Британії
Чоловік відомої російської інфлюенсерки Олени Бліновської Олексій вступив до лав армії воювати проти України, щоб дружина не потрапила до в’язниці за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків
Про це йдеться в огляді британського міністерства оборони.
Зазначається, що 16 квітня 2024 року чоловіка Бліновської помітили під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ "Барс Каскад", що поблизу України.
За даними британської розвідки, цей спецпідрозділ армії РФ був створений заступником голови держдуми з оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами, як правило, далеко від лінії фронту.
Повідомляється, що підрозділ є активним з жовтня 2022 року, і до нього увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських VIP-персон. Таким "віпам" надаються додаткові засоби захисту.
"Зарахування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля", - наголошують у британській розвідці.
- Нещодавно американські аналітики повідомляли, що Росія посилює мобілізацію напередодні можливої наступальної операції влітку 2024 року. Проте через великі втрати на війні, їм буде складно швидко відновити резерви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.64 Купівля 39.64Продаж 40.13
- EUR Купівля 42.34Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе