Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ посилила мобілізацію перед можливим наступом влітку: ISW назвав проблеми, що можуть чекати на РФ

РФ посилила мобілізацію перед можливим наступом влітку: ISW назвав проблеми, що можуть чекати на РФ

19 квітня, 2024 п'ятниця
06:32
Війна з Росією росія мобілізація

Росія посилює мобілізацію напередодні можливої наступальної операції влітку 2024 року. Проте через великі втрати на війні, їм буде складно швидко відновити резерви

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Кремль стурбований зниженням рівня мобілізації та, ймовірно, планує зробити економічні стимули основою криптомобілізаційних зусиль навесні та влітку 2024 року

3 квітня міністерство оборони Росії заявило, що понад 100 тис. росіян підписали контракти на військову службу з початку 2024 року, але посилення російських мобілізаційних зусиль навряд чи призведе до додаткових 200 тис. військовослужбовців.

Читайте також: Чи готує Путін новий наступ?

"Протягом останніх місяців російські військові нарощували сили зі швидкістю, що дорівнює втратам Росії в Україні, і посилені місячні темпи набору навряд чи створять значний надлишок живої сили для російських резервів оперативного та стратегічного рівня", - вважають аналітики.

За даними ISW, російські війська навряд чи сформують великі резерви напередодні очікуваної наступальної операції влітку 2024 року. Обмежений час, що залишився РФ для підготовки до очікуваної літньої наступальної операції, скоріш за все, буде означати, що доданий додатковий особовий склад у найближчі місяці буде погано підготовленим і менш боєздатним.

"ISW продовжує оцінювати, що заплановані російські резерви оперативного та стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили для проникнення першого ешелону або як сили для експлуатації другого ешелону, здатні проводити широкомасштабні напади у 2024 році, якщо українські сили матимуть чим протистояти їм", - додали аналітики.

  • Нещодавно аналітики припускали, що російські військові наприкінці весни можуть розпочати масштабний наступ в західній частині Донецької області
Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
Читайте також:
18 квітня, 2024 четвер
"Під Харковом загинули Буданов та Сирський": РФ розганяє черговий фейк
Олександр Будько (позивний "Терен")
16 квітня, 2024 вiвторок
Танцюють під Чайковського: військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з артистами балету Кухар і Стояновим
Суд
17 квітня, 2024 середа
Суддя Деснянського суду Києва вирішила мобілізуватися. І попросила ВРП зупинити справу щодо її п'яного водіння, - ЦПК
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 квітня
06:45
Держдеп США
"Глибоко розчаровані": США закликали Грузію не приймати "інспірований Кремлем" закон про "іноагентів"
06:37
Оновлено
збитий "Шахед"
РФ атакувала Україну: на Дніпропетровщині загинула жінка, в Дніпрі є постраждалі, зруйновано багатоповерхівку
06:36
Дональд Трамп
Трамп заявив, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів
06:26
Дональд Туск
"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні
06:17
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану, - ABC News
06:10
Додо, Фіорентина, Ліга конференцій
Ліга конференцій: визначились півфіналісти турніру, результати матчів чвертьфіналу
05:05
Мохамед Салах (в центрі), Ліверпуль - Аталанта
Ліга Європи: визначились півфіналісти турніру, результати матчів чвертьфіналу
04:27
Дмитро Пєсков
"Київ продовжує анонсувати теракти по території РФ": російські фейки і маніпуляції за 18 квітня
02:20
Марта Костюк
Костюк перемогла імениту суперницю і вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Німеччині
01:45
окупант
У Криму росіяни влаштували облаву та мобілізували мусульман під час Ураза-байрам
01:00
фото Юлія Кочетова
Українська фотожурналістка Юлія Кочетова – серед переможців глобального етапу премії World Press Photo-2024
00:56
Анатолій Трубін, Бенфіка
Трубін не врятував "Бенфіку" від вильоту з Ліги Європи: по пенальті виграв "Марсель"
00:38
Баєр, Байєр, Ліга Європи
"Баєр" пройшов "Вест Гем" в ЛЄ і встановив історичний рекорд у європейському футболі
00:28
ЦРУ
Є ризик програшу України до кінця року, якщо не буде схвалено допомогу США, – директор ЦРУ Бернс
00:13
Оновлено
Харківщина газопровід пожежа
На Харківщині пошкоджено газопровід: виникла пожежа, постраждалих немає
00:01
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
"У нас немає плану Б": Кулеба прокоментував очікування від голосування в конгресі США
2024, четвер
18 квітня
23:56
Венеційська бієнале: українці поширили по всьому місту мапи бомбосховищ
23:44
Генасамблея ООН
США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув на заходи ООН
23:13
В Україну після року роботи в Антарктиці повернулася 28-ма експедиція
23:03
Окупанти на ЗАЕС
У МАГАТЕ повідомили про вибухи на території ЗАЕС. Окупанти заявили, нібито "нейтралізували" дрон
23:01
Дмитро Кулеба
"Навіть більше є батарей, ніж 100": Кулеба про ППО, які можуть бути надані Україні
22:50
Meta представила прототип нової моделі ШІ LLaMA 3
22:27
конгрес США
Демократи у конгресі пообіцяли підтримати законопроєкт про допомогу Україні
22:18
Валдіс Домбровскіс
У G7 розглядають використання $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для кредитів України, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
22:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Залежність України від допомоги США. Технологічні рішення та ситуація на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:51
Оновлено
Віцеканцлер Німеччини Габек
Віцеканцлер Німеччини Габек у Києві зустрівся з Зеленським
21:46
Ексклюзив
Військові
За умови нормальної ротації 70-80% військових повернулися б на фронт після відпочинку, - нардеп Костенко
21:40
"Схеми": Портнов, який перебуває в Іспанії, переоформив на дітей маєток під Києвом
21:36
Зеленський напередодні свята Песах зустрівся з єврейською громадою в укритті школи
21:30
Чехія допомога Україні
Україна та Чехія розпочали підготовку двосторонньої безпекової угоди
21:04
Google
Google звільнила 28 працівників, які протестували проти контракту компанії з Ізраїлем
20:57
Дмитро Сус
Касаційна палата Верховного Суду підтвердила вирок експосадовцю Генпрокуратури Сусу
20:27
Швейцарія
Уряд Швейцарії затвердив виділення Україні понад 5 млрд євро на відновлення
20:05
OPINION
Ігор Гулик
На повільному вогні. Як Україну підштовхують до "миру"
20:03
ЗСУ генштаб війна з Росією
Впродовж доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення, найбільше в районі Бахмута, - Генштаб
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 785-го дня війни: Україна має супердрони, що можуть вражати цілі в Сибіру, Німеччина передасть нам ще одну систему ППО
19:56
OPINION
Віталій Портников
Новий закон про допомогу Україні від США: деталі
19:52
Будинок футболу УАФ
Аудит в УАФ виявив відтік активів у 1,3 млрд грн за президентства Павелка
19:51
ЗРК Patriot
Україна може отримати від Німеччини і партнерів ще сім систем Patriot, - Шольц
19:44
Ексклюзив
Ми побачили тривожні тенденції: Фонд "Демократичні ініціативи" про джерела, з яких українці отримують інформацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV