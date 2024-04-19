РФ посилила мобілізацію перед можливим наступом влітку: ISW назвав проблеми, що можуть чекати на РФ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Кремль стурбований зниженням рівня мобілізації та, ймовірно, планує зробити економічні стимули основою криптомобілізаційних зусиль навесні та влітку 2024 року

3 квітня міністерство оборони Росії заявило, що понад 100 тис. росіян підписали контракти на військову службу з початку 2024 року, але посилення російських мобілізаційних зусиль навряд чи призведе до додаткових 200 тис. військовослужбовців.

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"Протягом останніх місяців російські військові нарощували сили зі швидкістю, що дорівнює втратам Росії в Україні, і посилені місячні темпи набору навряд чи створять значний надлишок живої сили для російських резервів оперативного та стратегічного рівня", - вважають аналітики.

За даними ISW, російські війська навряд чи сформують великі резерви напередодні очікуваної наступальної операції влітку 2024 року. Обмежений час, що залишився РФ для підготовки до очікуваної літньої наступальної операції, скоріш за все, буде означати, що доданий додатковий особовий склад у найближчі місяці буде погано підготовленим і менш боєздатним.

"ISW продовжує оцінювати, що заплановані російські резерви оперативного та стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили для проникнення першого ешелону або як сили для експлуатації другого ешелону, здатні проводити широкомасштабні напади у 2024 році, якщо українські сили матимуть чим протистояти їм", - додали аналітики.