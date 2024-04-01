В ISW назвали напрямок, на якому РФ може розпочати новий масштабний наступ
Російські військові наприкінці весни можуть розпочати масштабний наступ в західній частині Донецької області
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики припускають, що російське командування може зосередити свою очікувану наступальну операцію наприкінці весни-літа 2024 року у західній частині Донецької області. Таким чином росіяни сподіваються розвинути стабільний, але незначний прогрес своїх військ у цьому секторі.
"Українські офіційні особи нещодавно попередили, що РФ накопичує особовий склад уздовж осі Харків-Луганськ, поблизу Бахмута, Авдіївки та на заході Запорізької області. Проте росіяни, ймовірно, зможуть розпочати масштабну наступальну операцію лише в одному оперативному напрямку", - дійшли висновку в ISW.
- 29 березня президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких можливий новий контрнаступ Сил оборони цього року.
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