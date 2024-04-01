В ISW назвали напрямок, на якому РФ може розпочати новий масштабний наступ

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припускають, що російське командування може зосередити свою очікувану наступальну операцію наприкінці весни-літа 2024 року у західній частині Донецької області. Таким чином росіяни сподіваються розвинути стабільний, але незначний прогрес своїх військ у цьому секторі.

"Українські офіційні особи нещодавно попередили, що РФ накопичує особовий склад уздовж осі Харків-Луганськ, поблизу Бахмута, Авдіївки та на заході Запорізької області. Проте росіяни, ймовірно, зможуть розпочати масштабну наступальну операцію лише в одному оперативному напрямку", - дійшли висновку в ISW.