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Якщо не ми, то це зробить Росія: Зеленський назвав умову нового контрнаступу Сил оборони

29 березня, 2024 п'ятниця
22:59
Війна з Росією Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)

Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких можливий новий контрнаступ Сил оборони цього року

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті дещо стабілізувалася після захоплення росіянами Авдіївки в лютому. За його словами, це сталось "завдяки розумним крокам наших військових", і якщо фронт й надалі залишатиметься стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади в тилу, щоб провести новий контрнаступ пізніше цього року.

"Якщо ви не робите кроків вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні: Якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", - наголосив він.

Однак на запитання, чи не бракує Україні перехоплювачів та інших засобів протиповітряної оборони для захисту своїх міст та інфраструктури, Зеленський відповів, що їх дійсно недостатньо.

"Це правда. Я не хочу, щоб Росія знала, яку кількість ракет ППО ми маємо, але, в принципі, ви маєте рацію. Без підтримки Конгресу у нас буде великий дефіцит ракет. Ось у чому проблема. Ми збільшуємо наші власні системи протиповітряної оборони, але цього недостатньо", - наголосив президент.

Як зазначили у виданні, у той час, як росіяни проривають українську оборону, атакуючи енергетичні об'єкти та іншу важливу інфраструктуру, Зеленський не бачить іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь через кордон в надії на створення системи стримування. 

  • 25 березня очільник комітету палати представників республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня (31 березня).
  • 26 березня адміністрація президента США Джо Байдена вчергове закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.
  • 28 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спікером палати представників конгресу США Майком Джонсоном.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
США
Контрнаступ ЗСУ
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