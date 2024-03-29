Якщо не ми, то це зробить Росія: Зеленський назвав умову нового контрнаступу Сил оборони
Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких можливий новий контрнаступ Сил оборони цього року
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.
Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті дещо стабілізувалася після захоплення росіянами Авдіївки в лютому. За його словами, це сталось "завдяки розумним крокам наших військових", і якщо фронт й надалі залишатиметься стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади в тилу, щоб провести новий контрнаступ пізніше цього року.
"Якщо ви не робите кроків вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні: Якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", - наголосив він.
Однак на запитання, чи не бракує Україні перехоплювачів та інших засобів протиповітряної оборони для захисту своїх міст та інфраструктури, Зеленський відповів, що їх дійсно недостатньо.
"Це правда. Я не хочу, щоб Росія знала, яку кількість ракет ППО ми маємо, але, в принципі, ви маєте рацію. Без підтримки Конгресу у нас буде великий дефіцит ракет. Ось у чому проблема. Ми збільшуємо наші власні системи протиповітряної оборони, але цього недостатньо", - наголосив президент.
Як зазначили у виданні, у той час, як росіяни проривають українську оборону, атакуючи енергетичні об'єкти та іншу важливу інфраструктуру, Зеленський не бачить іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь через кордон в надії на створення системи стримування.
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