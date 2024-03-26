Допомога США Україні: Білий дім заявив, що заохочує Джонсона винести пакет на голосування
Адміністрація президента США Джо Байдена вчергове закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає УП.
"Ми заохочуємо і продовжимо заохочувати спікера Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд... Ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано", - сказала вона.
Речниця наголосила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який прийняли в Сенаті. На її думку, якби спікер палати Майк Джонсон виніс його на розгляд, документ би отримав переважну підтримку.
- Раніше очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня
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