Допомога США Україні: Білий дім заявив, що заохочує Джонсона винести пакет на голосування

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає УП.

"Ми заохочуємо і продовжимо заохочувати спікера Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд... Ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано", - сказала вона.

Речниця наголосила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який прийняли в Сенаті. На її думку, якби спікер палати Майк Джонсон виніс його на розгляд, документ би отримав переважну підтримку.