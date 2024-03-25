"Після Великодня": у палаті представників США назвали новий термін можливого голосування за пакет допомоги Україні
Очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня
Про в це він заявив інтерв'ю CBS програмі Face the Nation, передає Голос Америки.
"Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроєктом", - заявив Маккол, говорячи про Джонсона.
Окрім цього, конгресмен наголосив на тому, що відмова від підтримки України може ослабити Сполучені Штати.
"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані — Це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими", - зауважив він.
Маккол додав, що наразі Джонсон перебуває "в складній ситуації" щодо допомоги Україні, з урахуванням того, що деякі конгресмени-республіканці мають намір усунути його з посади та вже розпочали відповідний процес.
- У суботу, 23 березня, президент США Джо Байден підписав пакет фінансування на суму 1,2 трлн доларів, який забезпечить роботу уряду США до 30 вересня.
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