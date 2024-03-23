Байден підписав законопроєкт про фінансування уряду на $1,2 трлн
Президент США Джо Байден підписав пакет фінансування на суму 1,2 трлн доларів, який забезпечить роботу уряду США до 30 вересня
Про це повідомляє Bloomberg.
У суботу, 23 березня, Білий дім оголосив про підписання законопроєкту, що поклало край партійним суперечкам, супроводжуваним неодноразовими спробами закрити урядові кабінети.
Згідно із заявою Білого дому, попри те, що засідання сенату затягнулося за північ, Білий дім завершує підготовку до закриття уряду. Короткий проміжок часу не вплинув на роботу федеральних агентств, оскільки "зобов'язання федеральних фондів виникають і відстежуються на щоденній основі".
"Це було нелегко, але сьогодні наша наполегливість того варта", - наголосив лідер більшості Чак Шумер.
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23 березня сенат США ухвалив бюджет на суму 1,2 трлн доларів, чим запобіг припиненню роботи американського уряду.
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