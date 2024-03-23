Сенат США ухвалив бюджет на суму $1,2 трлн і запобіг "шатдауну"

Про це повідомляє AP.

Тепер ухвалений сенатом бюджет, з якого фінансуватимуть урядові програми до кінця фінансового року, відправляється президенту США Джо Байдену для підписання.

Сенатори проголосували 74 голосами "за" і 24 - "проти". Після чого бюджетне управління припинило підготовку до "штатдауну".

"Оскільки зобов'язання федеральних фондів виникають і відстежуються щодня, агентства не закриються і можуть продовжувати свою звичайну роботу", - йдеться в заяві Білого дому.

Голосування відбулося вже після фактичного настання "шатдауну", тому що демократи і республіканці не встигли проголосувати до опівночі. Проте Білий дім заявив, що федеральні відомства не призупинятимуть роботу, адже впевнені у схваленні проєкту найближчим часом.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Того ж дня Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

15 березня міноборони США розкритикувало ініціативу Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

19 березня під час пресконференції за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що він продовжуватиме співпрацю зі своїми колегами, аби допомога США Україні стала можливою

19 березня президент США Джо Байден узгодив з республіканцями й демократами в конгресі законопроєкт про фінансування уряду США до кінця фінансового року, тобто до кінця вересня.