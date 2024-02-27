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Байден зустрівся з конгресменами щодо допомоги Україні. Подробиці

27 лютого, 2024 вiвторок
21:30
Світ Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом

Президент США Джо Байден у вівторок, 27 лютого, зустрівся з конгресменами в Білому домі з приводу допомоги Україні

Про подробиці зустрічі пише "Голос Америки".

Перед зустріччю Байден наголосив на необхідності допомоги Україні. Він назвав цю потребу нагальною, а ймовірні наслідки бездіяльності конгресу – жахливими. Також президент США  сказав, що конгрес зобов’язаний прийняти бюджет країни, щоб фінансувати уряд, і що потенційне часткове припинення роботи держустанов (шатдаун) значно зашкодить економіці США. 

Після зустрічі спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду. 

"У нас було кілька зустрічей тут, – сказав Майк Джонсон журналістам, вийшовши з Білого дому. – Відвертих та чесних. І я думаю, що нам потрібно більше відвертих і чесних розмов на Капітолійському пагорбі. Тому я був радий брати в цьому участь. Ми спілкувались в групі, а потім у мене була зустріч сам на сам з президентом".

Джонсон сказав, що його позиція полягає в тому, щоб насамперед дбати про потреби Америки. 

"Якщо говорити про потреби Америки, треба говорити в першу чергу про наш відкритий кордон. Я був, можливо, у 20 штатах протягом останніх кількох тижнів, подорожуючи по країні зі своїми колегами, і ми чуємо від американського народу всіх партій, усіх переконань і всіх міст держави, які відчувають це гостро, вони розуміють, що катастрофа на кордоні торкається кожного. Тому це є головною проблемою для всіх американських людей", – сказав він.

Джонсон додав, що іншим пріоритетом для країни вважає фінансування уряду. 

"І ми добросовісно працювали цілодобово щодня протягом місяців і тижнів", – запевнив він.

Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом

Фото: Getty Images

 

Лідер демократів у сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників конгресу з Байденом "однією з найнапруженіших". 

Шумер зауважив, що учасники намагалися переконати спікера Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні.

"Зустріч щодо України була однією з найнапруженіших, з якими я коли-небудь стикався під час багатьох зустрічей в Овальному кабінеті", – сказав Шумер журналістам.

Він наголосив, що це питання настільки важливе для США, що не можна дозволити собі чекати місяць, два чи три, тому що Україна, ймовірно, програла б війну. Також ця ситуація, на переконання політика, може створити розбіжності в НАТО – коли союзники відвернуться від США. 

Шумер розповів, що він сказав Джонсону: "Якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від поточної політики, ви пошкодуєте про це". Він додав, що учасники зустрічі намагалися пояснити спікеру, наскільки важливим є це питання.

Байден під час виступу в Овальному кабінеті після зустрічі з конгресменами розповів, що він прагне розблокувати мільярди доларів асигнування допомоги Україні. Крім того, в центрі уваги Білого дому – зусилля, покликані запобігти частковому зупиненню роботи урядових відомств.

Нагадаємо, йдеться про те, що палата представників конгресу досі не проголосувала вже ухвалений у сенаті пакет фінансування національної безпеки США на загальну суму 95 млрд  дол., який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону.

  • 13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні
  • 14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
  • Відтак Байден оголосив про плани зустрітися з лідерами конгресу США щодо допомоги Україні
Теги:
Джо Байден
США
допомога Україні
допомога США Україні
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