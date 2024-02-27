Байден зустрівся з конгресменами щодо допомоги Україні. Подробиці

Про подробиці зустрічі пише "Голос Америки".

Перед зустріччю Байден наголосив на необхідності допомоги Україні. Він назвав цю потребу нагальною, а ймовірні наслідки бездіяльності конгресу – жахливими. Також президент США сказав, що конгрес зобов’язаний прийняти бюджет країни, щоб фінансувати уряд, і що потенційне часткове припинення роботи держустанов (шатдаун) значно зашкодить економіці США.

Після зустрічі спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду.

"У нас було кілька зустрічей тут, – сказав Майк Джонсон журналістам, вийшовши з Білого дому. – Відвертих та чесних. І я думаю, що нам потрібно більше відвертих і чесних розмов на Капітолійському пагорбі. Тому я був радий брати в цьому участь. Ми спілкувались в групі, а потім у мене була зустріч сам на сам з президентом".

Джонсон сказав, що його позиція полягає в тому, щоб насамперед дбати про потреби Америки.

"Якщо говорити про потреби Америки, треба говорити в першу чергу про наш відкритий кордон. Я був, можливо, у 20 штатах протягом останніх кількох тижнів, подорожуючи по країні зі своїми колегами, і ми чуємо від американського народу всіх партій, усіх переконань і всіх міст держави, які відчувають це гостро, вони розуміють, що катастрофа на кордоні торкається кожного. Тому це є головною проблемою для всіх американських людей", – сказав він.

Джонсон додав, що іншим пріоритетом для країни вважає фінансування уряду.

"І ми добросовісно працювали цілодобово щодня протягом місяців і тижнів", – запевнив він.

Фото: Getty Images

Лідер демократів у сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників конгресу з Байденом "однією з найнапруженіших".

Шумер зауважив, що учасники намагалися переконати спікера Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні.

"Зустріч щодо України була однією з найнапруженіших, з якими я коли-небудь стикався під час багатьох зустрічей в Овальному кабінеті", – сказав Шумер журналістам.

Він наголосив, що це питання настільки важливе для США, що не можна дозволити собі чекати місяць, два чи три, тому що Україна, ймовірно, програла б війну. Також ця ситуація, на переконання політика, може створити розбіжності в НАТО – коли союзники відвернуться від США.

Шумер розповів, що він сказав Джонсону: "Якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від поточної політики, ви пошкодуєте про це". Він додав, що учасники зустрічі намагалися пояснити спікеру, наскільки важливим є це питання.

Байден під час виступу в Овальному кабінеті після зустрічі з конгресменами розповів, що він прагне розблокувати мільярди доларів асигнування допомоги Україні. Крім того, в центрі уваги Білого дому – зусилля, покликані запобігти частковому зупиненню роботи урядових відомств.

Нагадаємо, йдеться про те, що палата представників конгресу досі не проголосувала вже ухвалений у сенаті пакет фінансування національної безпеки США на загальну суму 95 млрд дол., який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону.