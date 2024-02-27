Байден зустрівся з конгресменами щодо допомоги Україні. Подробиці
Президент США Джо Байден у вівторок, 27 лютого, зустрівся з конгресменами в Білому домі з приводу допомоги Україні
Про подробиці зустрічі пише "Голос Америки".
Перед зустріччю Байден наголосив на необхідності допомоги Україні. Він назвав цю потребу нагальною, а ймовірні наслідки бездіяльності конгресу – жахливими. Також президент США сказав, що конгрес зобов’язаний прийняти бюджет країни, щоб фінансувати уряд, і що потенційне часткове припинення роботи держустанов (шатдаун) значно зашкодить економіці США.
Після зустрічі спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду.
"У нас було кілька зустрічей тут, – сказав Майк Джонсон журналістам, вийшовши з Білого дому. – Відвертих та чесних. І я думаю, що нам потрібно більше відвертих і чесних розмов на Капітолійському пагорбі. Тому я був радий брати в цьому участь. Ми спілкувались в групі, а потім у мене була зустріч сам на сам з президентом".
Джонсон сказав, що його позиція полягає в тому, щоб насамперед дбати про потреби Америки.
"Якщо говорити про потреби Америки, треба говорити в першу чергу про наш відкритий кордон. Я був, можливо, у 20 штатах протягом останніх кількох тижнів, подорожуючи по країні зі своїми колегами, і ми чуємо від американського народу всіх партій, усіх переконань і всіх міст держави, які відчувають це гостро, вони розуміють, що катастрофа на кордоні торкається кожного. Тому це є головною проблемою для всіх американських людей", – сказав він.
Джонсон додав, що іншим пріоритетом для країни вважає фінансування уряду.
"І ми добросовісно працювали цілодобово щодня протягом місяців і тижнів", – запевнив він.
Фото: Getty Images
Лідер демократів у сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників конгресу з Байденом "однією з найнапруженіших".
Шумер зауважив, що учасники намагалися переконати спікера Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні.
"Зустріч щодо України була однією з найнапруженіших, з якими я коли-небудь стикався під час багатьох зустрічей в Овальному кабінеті", – сказав Шумер журналістам.
Він наголосив, що це питання настільки важливе для США, що не можна дозволити собі чекати місяць, два чи три, тому що Україна, ймовірно, програла б війну. Також ця ситуація, на переконання політика, може створити розбіжності в НАТО – коли союзники відвернуться від США.
Шумер розповів, що він сказав Джонсону: "Якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від поточної політики, ви пошкодуєте про це". Він додав, що учасники зустрічі намагалися пояснити спікеру, наскільки важливим є це питання.
Байден під час виступу в Овальному кабінеті після зустрічі з конгресменами розповів, що він прагне розблокувати мільярди доларів асигнування допомоги Україні. Крім того, в центрі уваги Білого дому – зусилля, покликані запобігти частковому зупиненню роботи урядових відомств.
Нагадаємо, йдеться про те, що палата представників конгресу досі не проголосувала вже ухвалений у сенаті пакет фінансування національної безпеки США на загальну суму 95 млрд дол., який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону.
- 13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні
- 14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
- Відтак Байден оголосив про плани зустрітися з лідерами конгресу США щодо допомоги Україні
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