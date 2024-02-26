У Білому домі назвали дату зустрічі Байдена з лідерами Конгресу США щодо допомоги Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з щотижневим розкладом, який оприлюднив Білий дім у неділю, Байден "обговорить нагальність ухвалення двопартійного доповнення до закону про національну безпеку і збереження роботи уряду".

У офісі Джонсона підтвердили, що спікер планує бути присутнім на зустрічі. Також на зустрічі будуть присутні лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

"Ми повинні виставити ці гроші за двері", - заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що адміністрація вважає, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути схвалена і в Палаті представників, якщо Джонсон поставить це питання на голосування.

Однак, як зазначили у виданні, у разі віднови Джонсона підтримати надання допомоги Україні його посада спікера може опинитися під загрозою.