У Білому домі назвали дату зустрічі Байдена з лідерами Конгресу США щодо допомоги Україні
У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден зустрінеться в Білому домі з лідерами Конгресу, в тому числі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби розблокувати виділення допомоги Україні та запобігти закриттю уряду
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з щотижневим розкладом, який оприлюднив Білий дім у неділю, Байден "обговорить нагальність ухвалення двопартійного доповнення до закону про національну безпеку і збереження роботи уряду".
У офісі Джонсона підтвердили, що спікер планує бути присутнім на зустрічі. Також на зустрічі будуть присутні лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.
"Ми повинні виставити ці гроші за двері", - заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Він зазначив, що адміністрація вважає, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути схвалена і в Палаті представників, якщо Джонсон поставить це питання на голосування.
Однак, як зазначили у виданні, у разі віднови Джонсона підтримати надання допомоги Україні його посада спікера може опинитися під загрозою.
- 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
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