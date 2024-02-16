Палата представників США пішла на канікули: голосування за допомогу Україні відкладається

Про це повідомляє The Hill.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував спікера палати представників Майка Джонсона за те, що він відклав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні.

"Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у конгресі в американського народу падає", - заявив Бейтс.

За словами Бейтса, замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, - спікер Джонсон тікає.

"Втеча у відпустку лише погіршує обидві проблеми... Він (прим. - Джонсон) продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранського режиму на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та наших найближчих альянсах", - сказав представник Білого дому.

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого.