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Палата представників США пішла на канікули: голосування за допомогу Україні відкладається

16 лютого, 2024 п'ятниця
04:27
Світ на фото: Майк Джонсон

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні

Про це повідомляє The Hill.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував спікера палати представників Майка Джонсона за те, що він відклав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні.

"Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у конгресі в американського народу падає", - заявив Бейтс.

За словами Бейтса, замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, - спікер Джонсон тікає.

"Втеча у відпустку лише погіршує обидві проблеми... Він (прим. - Джонсон) продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранського режиму на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та наших найближчих альянсах", - сказав представник Білого дому.

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників.
Теги:
Україна
політика
республіканці
США
допомога США Україні
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