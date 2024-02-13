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Сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні. Попереду основне голосування

13 лютого, 2024 вiвторок
05:59
Війна з Росією Сенат США

Сенат США в понеділок провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 мільярдів

Очікується, що законодавці проголосують по суті документа впродовж ближчих днів, передає Укрінформ.

Попри спроби невеликої групи сенаторів-трампістів уповільнити процес, законодавці в верхній палаті в понеділок прийняли рішення припинити дебати по оновленому тексту, який містить лише зовнішню допомогу – без питання кордону. При цьому, 66 сенаторів висловилися "за", 33 – "проти". Для схвального рішення була необхідна підтримка мінімум 60 законодавців.

Після основного голосування, яке може відбутися в вівторок або середу, у разі схвалення документ буде переданий до палати представників. Вона також має його розглянути, провести всі необхідні законодавчі процедури та проголосувати повним складом.

Тим часом спікер нижньої палати ультраконсерватор Майк Джонсон, відомий своєю прихильністю до позицій експрезидента Трампа, в понеділок різко розкритикував законопроєкт H.R.815. Він повторив гасла групи республіканців, які намагалися уповільнити розгляд у сенаті, заявивши, що документ не містить положень про безпеку кордону й таким чином "замовчує" найгострішу проблему для Сполучених Штатів.

"Тепер, коли сенат не досяг жодних змін у прикордонній політиці, Палата представників має продовжувати працювати за власною волею в цих важливих питаннях. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво сенату", - заявив Джонсон.

На просування питання допомоги Україні відреагувала і наш посол у США Оксана Маркарова у Facebook:

"Наступним кроком стало ухвалення Клопотання Про припинення дебатів по оновленому тексту законопроєкту HR 815 (Законодавчий інструмент Закону про Національну Безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори".

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону із зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат має проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.

Теги:
США
допомога Україні
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