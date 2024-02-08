Сенат США затвердив процедурне рішення щодо допомоги Україні
Верхня палата Конгресу США – Сенат – 8 лютого ухвалила процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону
Про це стало відомо з трансляції засідання Сенату, передає Еспресо.TV.
За розгляд за скороченою процедурою пакета, який передбачає загалом $95 млрд допомоги для ключових союзників США, проголосували необхідні 60 сенаторів. Це не підсумкове голосування, але воно уможливлює прискорений розгляд документа. Наступне рішення за Палатою представників.
Законопроєкт передбачає $61 млрд для України, $14 для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще $4,83 млрд для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню,.
Законопроєкт ще має бути схвалений по суті голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів.
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