Сенат США затвердив процедурне рішення щодо допомоги Україні

Про це стало відомо з трансляції засідання Сенату, передає Еспресо.TV.

За розгляд за скороченою процедурою пакета, який передбачає загалом $95 млрд допомоги для ключових союзників США, проголосували необхідні 60 сенаторів. Це не підсумкове голосування, але воно уможливлює прискорений розгляд документа. Наступне рішення за Палатою представників.

Законопроєкт передбачає $61 млрд для України, $14 для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще $4,83 млрд для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню,.

Законопроєкт ще має бути схвалений по суті голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів.