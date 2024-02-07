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Палата представників Конгресу США не проголосувала за допомогу Ізраїлю без України, - The Washington Post

7 лютого, 2024 середа
04:28
Світ конгрес США

6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні

Про це повідомляє The Washington Post.

Проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали - 180. Для ухвалення рішення була потрібна більшість у дві третини голосів.

Законопроєкт Джонсона передбачав кошти лише для Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході.

Законопроєкт виніс на голосування конгресмен від Республіканської партії Кен Калверт. Більшість демократів засудили його і назвали "політичним трюком", що має "мало спільного з правом Ізраїлю на самооборону".

Калверт заявив, що його пропозиція є "чистим законопроєктом", позбавленим менш популярних положень про національну безпеку.

"Твердження про те, що цей законопроєкт є політичним, є відверто неправдивими. Сьогодні у нас є можливість зібратися разом і послати сильний сигнал: Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю. Єдині люди, які роблять це політичним, - це ті, хто виступає проти нього", - сказав він.

Спікер Джонсон припустив, що після того, як законодавці "подбають" про Ізраїль, вони "займуться" іншими питаннями.

"Ми повинні розібратися з цими заходами незалежно і окремо. Я думаю, що вони цього заслуговують", - сказав він.

Напередодні голосування десятки законодавців, зокрема лідери Демократичної партії та члени ультраконсервативної фракції в Палати представників, повідомили про намір відхилити законопроєкт.

Незадовго до голосування лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, лідер демократів Кетрін Кларк і голова фракції демократів Піт Агілар у меморандумі "Шановний колего" заявили про готовність підтримати будь-які серйозні двопартійні зусилля через особливі відносини між Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Однак вони зазначили, що окремий закон "пропонується не з добрими намірами".

"Скоріш за все, це абсолютно очевидна і цинічна спроба екстремістів MAGA (Make America Great Again - "Зробімо Америку великою знову". - ред.) підірвати можливість всеосяжного двопартійного пакету фінансування, спрямованого на розв'язання проблем національної безпеки Америки на Близькому Сході, в Україні, Індо-Тихоокеанському регіоні та усьому світі", - йдеться у меморандумі.

  • 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
  • 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
  • 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
  • 4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
  • 5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.
  • Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
Теги:
Ізраїль
Війна з Росією
республіканці
США
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
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