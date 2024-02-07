Палата представників Конгресу США не проголосувала за допомогу Ізраїлю без України, - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

Проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали - 180. Для ухвалення рішення була потрібна більшість у дві третини голосів.

Законопроєкт Джонсона передбачав кошти лише для Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході.

Законопроєкт виніс на голосування конгресмен від Республіканської партії Кен Калверт. Більшість демократів засудили його і назвали "політичним трюком", що має "мало спільного з правом Ізраїлю на самооборону".

Калверт заявив, що його пропозиція є "чистим законопроєктом", позбавленим менш популярних положень про національну безпеку.

"Твердження про те, що цей законопроєкт є політичним, є відверто неправдивими. Сьогодні у нас є можливість зібратися разом і послати сильний сигнал: Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю. Єдині люди, які роблять це політичним, - це ті, хто виступає проти нього", - сказав він.

Спікер Джонсон припустив, що після того, як законодавці "подбають" про Ізраїль, вони "займуться" іншими питаннями.

"Ми повинні розібратися з цими заходами незалежно і окремо. Я думаю, що вони цього заслуговують", - сказав він.

Напередодні голосування десятки законодавців, зокрема лідери Демократичної партії та члени ультраконсервативної фракції в Палати представників, повідомили про намір відхилити законопроєкт.

Незадовго до голосування лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, лідер демократів Кетрін Кларк і голова фракції демократів Піт Агілар у меморандумі "Шановний колего" заявили про готовність підтримати будь-які серйозні двопартійні зусилля через особливі відносини між Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Однак вони зазначили, що окремий закон "пропонується не з добрими намірами".

"Скоріш за все, це абсолютно очевидна і цинічна спроба екстремістів MAGA (Make America Great Again - "Зробімо Америку великою знову". - ред.) підірвати можливість всеосяжного двопартійного пакету фінансування, спрямованого на розв'язання проблем національної безпеки Америки на Близькому Сході, в Україні, Індо-Тихоокеанському регіоні та усьому світі", - йдеться у меморандумі.