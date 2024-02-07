Палата представників Конгресу США не проголосувала за допомогу Ізраїлю без України, - The Washington Post
6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні
Про це повідомляє The Washington Post.
Проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали - 180. Для ухвалення рішення була потрібна більшість у дві третини голосів.
Законопроєкт Джонсона передбачав кошти лише для Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході.
Законопроєкт виніс на голосування конгресмен від Республіканської партії Кен Калверт. Більшість демократів засудили його і назвали "політичним трюком", що має "мало спільного з правом Ізраїлю на самооборону".
Калверт заявив, що його пропозиція є "чистим законопроєктом", позбавленим менш популярних положень про національну безпеку.
"Твердження про те, що цей законопроєкт є політичним, є відверто неправдивими. Сьогодні у нас є можливість зібратися разом і послати сильний сигнал: Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю. Єдині люди, які роблять це політичним, - це ті, хто виступає проти нього", - сказав він.
Спікер Джонсон припустив, що після того, як законодавці "подбають" про Ізраїль, вони "займуться" іншими питаннями.
"Ми повинні розібратися з цими заходами незалежно і окремо. Я думаю, що вони цього заслуговують", - сказав він.
Напередодні голосування десятки законодавців, зокрема лідери Демократичної партії та члени ультраконсервативної фракції в Палати представників, повідомили про намір відхилити законопроєкт.
Незадовго до голосування лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, лідер демократів Кетрін Кларк і голова фракції демократів Піт Агілар у меморандумі "Шановний колего" заявили про готовність підтримати будь-які серйозні двопартійні зусилля через особливі відносини між Сполученими Штатами та Ізраїлем.
Однак вони зазначили, що окремий закон "пропонується не з добрими намірами".
"Скоріш за все, це абсолютно очевидна і цинічна спроба екстремістів MAGA (Make America Great Again - "Зробімо Америку великою знову". - ред.) підірвати можливість всеосяжного двопартійного пакету фінансування, спрямованого на розв'язання проблем національної безпеки Америки на Близькому Сході, в Україні, Індо-Тихоокеанському регіоні та усьому світі", - йдеться у меморандумі.
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