Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі

Про це у Кракові оголосив очільник ПіС Ярослав Качинський, інформує PAP.

За його словами, таке рішення було зумовлене як особистими якостями Навроцького, так і його життєвим шляхом, але, перш за все, на це рішення вплинула конкретна ситуація, в якій ми зараз перебуваємо. За його словами, цей стан можна охарактеризувати як "внутрішню війну, польсько-польську війну".

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"Я хочу, щоб це було зрозуміло - ми не хочемо цієї війни", - заявив Качинський і підкреслив, що поляки також її не хочуть.

"Тому потрібна людина, яка заслуговує на довіру, незалежно від політичної формації, яка матиме волю (...) і здатність закінчити цю війну не в ім'я інтересів жодної зі сторін, не в ім'я інтересів жодної зі сторін, а в ім'я інтересів Польщі", - сказав Качинський.

Цим інтересом для поляків, за словами Качинського, має бути суверенітет, свобода.

Ким є Кароль Навроцький та які його погляди

41-річний історик за фахом. Народився й працював у Гданську, де очолював Музей Другої світової війни.

Захоплюється боксом.

2021 рік - став президентом Інституту національної пам'яті у Варшаві, який очолює і досі.

В інтерв'ю порталу wPolityce.pl назвав українську Галичину "Східною Малопольщею".

На початку 2024 року надіслав офіційного листа посольству України у Польщі, в якому спробував аргументувати чому його відомство зупинило розслідування депортації українців урядом комуністичної Польщі під час проведення операції "Вісла". Документ цитував український правозахисний сайт "Ґрати", позаяк йому вдалося отримали пояснення Навроцького в своє розпорядження.

"Рішення про проведення операції "Вісла" мало не репресивний, а превентивно-захисний характер, отже не відповідають визначенню комуністичного злочину, бо не було застосування репресії", - стверджував Навроцький.

Теперешній кандидат у президенти Польщі від ПіС також наголошував, що не погоджується з інтерпретацією Об’єднання українців у Польщі, що операція "Вісла" була злочином проти людяності чи злочином геноциду, - бо не було "умисного вчинення дій, з конкретним наміром, що ведуть до знищення всієї або частини національної, етнічної, расової, політичної, релігійної чи ідеологічної групи", більше того: "у низці письмових наказів, вказівок та інструкцій, адресованих солдатам і офіцерам Війська Польського (…) наказувалося ставитися до переселеного населення як до польських громадян, які підлягають захисту польської держави»"

При цьому Навроцький вважає геноцидом щодо поляків з боку українців Волинську трагедію.