Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі
Польська правоконсервативна політична партія "Право і справедливість" (ПіС), що нині перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска, у неділю, 24 листопада 2024 року, визначалася з кандидатом на посаду глави держави
Про це у Кракові оголосив очільник ПіС Ярослав Качинський, інформує PAP.
За його словами, таке рішення було зумовлене як особистими якостями Навроцького, так і його життєвим шляхом, але, перш за все, на це рішення вплинула конкретна ситуація, в якій ми зараз перебуваємо. За його словами, цей стан можна охарактеризувати як "внутрішню війну, польсько-польську війну".
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"Я хочу, щоб це було зрозуміло - ми не хочемо цієї війни", - заявив Качинський і підкреслив, що поляки також її не хочуть.
"Тому потрібна людина, яка заслуговує на довіру, незалежно від політичної формації, яка матиме волю (...) і здатність закінчити цю війну не в ім'я інтересів жодної зі сторін, не в ім'я інтересів жодної зі сторін, а в ім'я інтересів Польщі", - сказав Качинський.
Цим інтересом для поляків, за словами Качинського, має бути суверенітет, свобода.
Ким є Кароль Навроцький та які його погляди
41-річний історик за фахом. Народився й працював у Гданську, де очолював Музей Другої світової війни.
Захоплюється боксом.
2021 рік - став президентом Інституту національної пам'яті у Варшаві, який очолює і досі.
В інтерв'ю порталу wPolityce.pl назвав українську Галичину "Східною Малопольщею".
На початку 2024 року надіслав офіційного листа посольству України у Польщі, в якому спробував аргументувати чому його відомство зупинило розслідування депортації українців урядом комуністичної Польщі під час проведення операції "Вісла". Документ цитував український правозахисний сайт "Ґрати", позаяк йому вдалося отримали пояснення Навроцького в своє розпорядження.
"Рішення про проведення операції "Вісла" мало не репресивний, а превентивно-захисний характер, отже не відповідають визначенню комуністичного злочину, бо не було застосування репресії", - стверджував Навроцький.
Теперешній кандидат у президенти Польщі від ПіС також наголошував, що не погоджується з інтерпретацією Об’єднання українців у Польщі, що операція "Вісла" була злочином проти людяності чи злочином геноциду, - бо не було "умисного вчинення дій, з конкретним наміром, що ведуть до знищення всієї або частини національної, етнічної, расової, політичної, релігійної чи ідеологічної групи", більше того: "у низці письмових наказів, вказівок та інструкцій, адресованих солдатам і офіцерам Війська Польського (…) наказувалося ставитися до переселеного населення як до польських громадян, які підлягають захисту польської держави»"
При цьому Навроцький вважає геноцидом щодо поляків з боку українців Волинську трагедію.
- Чергові президентські вибори мають відбутися у Республіці Польща в травні 2025 року.
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