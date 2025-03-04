Окупанти очікують заморожування бойових дій і відмовляються їхати на штурми на Херсонщині, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Військовослужбовці 24-го і 26-го мотострілецьких полків масово саботують накази про штурм. Причина проста - занадто багато їхніх товаришів уже не повернулися з подібних операцій і досі залишаються у водах Дніпра", - йдеться у дописі.

Зазначається, що серед особового складу ходять розмови про можливе заморожування бойових дій, що додатково підриває бойовий дух окупантів.

Партизани кажуть, що човни, на яких відправляють штурмовиків, перебувають у "жалюгідному стані" - багато з них неодноразово ламалися через саботаж. Солдати, розуміючи, що техніка ненадійна, намагаються уникнути відправки на острови.