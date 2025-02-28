Бійці ГУР уразили передовий пункт управління окупантів на Херсонщині

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів – 14 армійського корпусу ЗС РФ", - зазначили в ГУР.

Повідомляється, що розвідники Департаменту активних дій ГУР завдали удару по об’єкту за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Також українські розвідники показали відео, на якому показано момент ураження ворожої цілі.