Бійці ГУР уразили передовий пункт управління окупантів на Херсонщині
У районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці ГУР уразили передовий пункт управління російських окупантів
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів – 14 армійського корпусу ЗС РФ", - зазначили в ГУР.
Повідомляється, що розвідники Департаменту активних дій ГУР завдали удару по об’єкту за допомогою вибухового скиду з безпілотника.
Також українські розвідники показали відео, на якому показано момент ураження ворожої цілі.
- У Запорізькій області Повітряні сили ЗСУ 25 та 26 лютого завдали ударів по двох ворожих пунктах запуску БПЛА й командно-спостережному пункту окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.03Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе