Повітряні сили уразили місце запуску БПЛА й командно-спостережний пункт окупантів на Запоріжжі

Про це повідомили ПС.

"25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА, біля н.п. Копані Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок атаки "спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені".

У Повітряних Силах додали, що продовжуватимуть операції зі знищення росіян, їхньої техніки та військової інфраструктури допоки окупанти не покинуть територію України.