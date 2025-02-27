Повітряні сили уразили місце запуску БПЛА й командно-спостережний пункт окупантів на Запоріжжі
Повітряні сили ЗСУ 25 лютого у Запорізькій області завдали удару по будівлі, яку окупанти використовували як місце запуску БПЛА й командно-спостережний пункт
Про це повідомили ПС.
"25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА, біля н.п. Копані Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що внаслідок атаки "спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені".
У Повітряних Силах додали, що продовжуватимуть операції зі знищення росіян, їхньої техніки та військової інфраструктури допоки окупанти не покинуть територію України.
- 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Після атаки він зупинив роботу.
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