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Втретє за рік: у РФ заявили про атаку дронів на Рязанський НПЗ

Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
07:33
Війна з Росією У Рязані горить нафтозавод

У ніч проти понеділка, 24 лютого, росіяни поскаржилися на атаку дронів на декілька регіонів. Зокрема, однією з цілей вже втретє з початку року став нафтопереробний завод у Рязані, там спалахнула пожежа

Зміст

Про це звітує російське міністерство оборони.

За їхніми словами, цієї ночі декілька регіонів РФ намагалися атакувати 22 невідомі БПЛА. Зокрема, 16 дронів начебто збили над Орловською областю, 3 - над Брянською, ще два дрони ліквідували над Рязанським регіоном, а один - над окупованим Кримом.

Водночас російські ЗМІ та тг-канали повідомляють, що однієї з цілей нічної атаки, ймовірно, втретє за рік став Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах публікують відеозаписи з пожежею, як стверджується, на території підприємства.

Як заявив губернатор Павло Малков, через падіння уламків дронів відбулося загоряння на території одного підприємства, назву якого Малков не уточнив. За попередніми даними, люди не постраждали.

За даними Astra, завод Рязанської нафтопереробної компанії, по якому, ймовірно, було завдано удару, раніше цього року атакували вже двічі.

Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтверджує, що цієї ночі було завдано удару по НПЗ у Рязані.

За даними голови ЦПД, потужність переробки заводу становить 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ у РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та нафтохімію.

"Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні", - додав Коваленко.

  • Нагадаємо, 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".
     
Теги:
Новини
Росія
нафта
безпілотник
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