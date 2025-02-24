Втретє за рік: у РФ заявили про атаку дронів на Рязанський НПЗ

Про це звітує російське міністерство оборони.

За їхніми словами, цієї ночі декілька регіонів РФ намагалися атакувати 22 невідомі БПЛА. Зокрема, 16 дронів начебто збили над Орловською областю, 3 - над Брянською, ще два дрони ліквідували над Рязанським регіоном, а один - над окупованим Кримом.

Водночас російські ЗМІ та тг-канали повідомляють, що однієї з цілей нічної атаки, ймовірно, втретє за рік став Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах публікують відеозаписи з пожежею, як стверджується, на території підприємства.

Як заявив губернатор Павло Малков, через падіння уламків дронів відбулося загоряння на території одного підприємства, назву якого Малков не уточнив. За попередніми даними, люди не постраждали.

За даними Astra, завод Рязанської нафтопереробної компанії, по якому, ймовірно, було завдано удару, раніше цього року атакували вже двічі.

Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтверджує, що цієї ночі було завдано удару по НПЗ у Рязані.

За даними голови ЦПД, потужність переробки заводу становить 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ у РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та нафтохімію.

"Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні", - додав Коваленко.