Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі", - звітували у відомстві.

"Рязанська нафтопереробна компанія" забезпечує російську окупаційну армію. Цей нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне пальне ТС-1.

Окрім того, нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Коренево Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, додали у Генштабі.

За ніч над РФ збито 15 БПЛА, заявили раніше в міноборони РФ.

"8 БПЛА - над територією Рязанської області, 6 - над територією Курської та один - над територією Білгородської області", - повідомляє відомство.

Рязанські пабліки, місцеві жителі, а також Z-канали повідомляли про чергову пожежу в районі НПЗ у Рязані.