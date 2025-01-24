Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією БПЛА атакують Росію: обмежено польоти в аеропортах, гучно в Підмосков'ї, на Рязанщині й у Курську
Оновлено

БПЛА атакують Росію: обмежено польоти в аеропортах, гучно в Підмосков'ї, на Рязанщині й у Курську

Олена Будько
24 січня, 2025 п'ятниця
00:52
Війна з Росією

Пізно ввечері 23 січня у низці областей Росії повідомили про атаки безпілотників. Зокрема, вибухи пролунали на Рязанщині й у Курську, також неспокійно було в Московській області

Зміст

Про це повідомили в телеграм-каналах представників місцевої влади, а також у російських пропагандистських ЗМІ й державних відомствах.

Московська область і Підмосков'я: ввели обмеження в роботі аеропортів

Буквально через кілька хвилин після опівночі 24 січня (за київським часом) мер Москви Сергій Собянін повідомив, начебто сили ППО міноборони відбили атаку безпілотників, що летіли на Москву, в міському окрузі Коломна й Раменському міському окрузі.

Він додав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає, а на місцях працюють екстрені служби.

Через кілька хвилин, о 00:20 за київським часом, Собянін додав, начебто сили ППО міноборони збили в міському окрузі Подольськ ще два безпілотники, які прямували на столицю Росії. А о 00:49 написав про ще один начебто збитий безпілотник - цього разу в Троїцькому адміністративному окрузі  Москви. 

Тим часом у росавіації повідомили, що ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський. О 00:50 за київським часом додали, що обмеження вводять також в аеропорту "Внуково".

Рязанська область: вибухи пролунали в районі нафтобази

О 23:27 за київським часом губернатор Рязанської області Павло Малков написав, начебто засобами ППО та РЕБ над Рязанської області було знищено безпілотні літальні апарати. Кількості знищених безпілотників губернатор не назвав, лише додав, що, за попередньою інформацією, "постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток".

Водночас російські пабліки повідомляли про атаку на нафтозавод "РНПК" під Рязанню. Так, за даними телеграм-каналу Astra, в Рязані вибухи чули біля місцевої нафтобази.Місцеві жителі повідомляли щонайменше про 10 вибухів.

Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, також написав у телеграм-каналі, що на Рязанщині було гучно. 

"А там є нафтобаза. І ще – нафтопереробний завод - один із ключових в нафтовій промисловості РФ, який хоч і під санкціями, але досі працює. Він розташований у Рязанській області та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії. Виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці зс РФ", – додав Коваленко.

Згодом в Astra опублікували відео та зазначили, що змогли ідентифікувати об'єкти на ньому. За даними каналу, під час ударів безпілотників по Рязані атаки зазнала Новорязанська ТЕЦ. Там виникла пожежа

 

 

Курськ: мер каже, начебто збили БПЛА

Тим часом близько опівночі мер Курська Ігор Куцак повідомив про те, нібито над Курськом збили український БПЛА. 

"Унаслідок падіння уламків постраждали чотири домоволодіння. Виїхав на одну з адрес, за якою надійшла заявка в ЄДДС Курська. Усі служби перебувають на місці, постраждалих немає", – додав він. 

Українські військові наразі не коментували цієї інформації.

Як звітували раніше в міністерстві оборони Росії, впродовж трьох годин, а саме в період з 18:00 до 21:00 за київським часом, їхні чергові засоби ППО начебто знищили 49 безпілотних літальних апаратів: 37 над територією Курської області, сім – над територією Брянської області, чотири – над територією тимчасово окупованого українського Криму й один – над територією Бєлгородської області.

 

Новина доповнюється...

Теги:
Новини
Росія
безпілотник
Москва
Курськ
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 січня
00:59
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила на територію України БПЛА: ситуація вночі 24 січня
00:22
Георгій Бущан, Динамо, Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 7-го туру
2025, четвер
23 січня
23:58
штучний інтелект
Трамп скасував частину директив, які "перешкоджали американським інноваціям у сфері ШІ"
23:50
Ексклюзив
Світлана Тихановська
Маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не лише з України, а й з Білорусі, – Тихановська
23:23
Дональд Трамп
Трамп підписав указ щодо розсекречення документів про убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
23:16
дитина_плач
Неповнолітні дівчата в Києві побили 13-річну школярку. Відкрито кримінальне провадження
22:51
Дональд Трамп
Федеральний суддя призупинив дію наказу Трампа про скасування права громадянства за народженням
22:45
Ексклюзив
"Без вільної України не буде вільної Білорусі": Тихановська розповіла про співпрацю з Києвом
22:41
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку росіяни здійснили 63 атаки
22:08
МЗС України
Київ не обговорював питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією США, - МЗС
21:48
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зросла до 52, є загиблий: усі подробиці
21:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина консультуватиметься зі США, чи підтримувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - МЗС
21:39
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наразі ми не розуміємо, які "джокери" є в Путіна, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
21:30
Світлана Тихановська
Більшість військових у Білорусі виступає проти участі у війні, – Тихановська
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові ракети з КНДР на фронт РФ та ризик оперативного оточення ЗСУ на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:22
Пентагон
У Пентагоні підтвердили, що збройна підтримка України не підпадає під обмеження США щодо міжнародних допомог
21:09
Аргентина. Хав'єр Мілей
Президент Аргентини розповів про формування "альянсу народів", серед партнерів якого Маск, Трамп і Орбан
20:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав одним із найважливіших ключів до миру енергоресурси, зокрема, нафту
20:42
Олександр Сирський
Сирський назвав головні висновки операції Сил оборони в Курській області
20:17
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп проситиме Саудівську Аравію й ОПЕК знизити вартість ціну на нафту: каже, що тоді війна РФ проти України припинилася б
20:15
Ексклюзив
Світлана Тихановська
У Білорусі зберігаються продемократичні й антивоєнні настрої, – Тихановська
20:00
OPINION
Важливо позбуватися наївного враження, що "весь світ за нас"
19:51
телевізор телебачення
В Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими фільмами
19:46
Ілон Маск і Беньямін Нетаньягу
"Великий друг Ізраїлю": Нетаньягу заступився за Маска, якого критикують за жест, схожий на нацистське вітання
19:38
OpenAI
Російські хакери взяли відповідальність за збій ChatGPT, бо "ним користувалися ЗСУ", - ЗМІ
19:38
Юрій Кормишкін
Справа про незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: дві підозри оголосили її чоловікові-бізнесмену
19:31
Ексклюзив
миротворці ООН
Ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не може бути, - голова ВГО "Україна в НАТО" Романюк
19:26
Оновлено
Марк Рютте
Рютте запевнив, що Європа може платити за зброю США для України. МЗС відреагувало
19:07
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив про намір закрити кордони для нелегальних мігрантів
19:06
Церемонія премії "Оскар" відбудеться 2 березня, але без виступів наживо, щоб вшанувати жертв лісових пожеж у Лос-Анджелесі
18:59
Пресреліз
Премія відповідальності 2024
Премія відповідальності 2024 оголосила короткий список та лауреатів
18:59
Дональд Трамп
Трамп заявив, що хотів би "найближчим часом зустрітися з Путіним, аби закінчити цю війну"
18:45
Головний прокурор МКС запросив ордери на арешт лідерів Талібану через переслідування жінок
18:45
Ексклюзив
Трамп зможе натиснути на Путіна й змусити його до перемовин з Україною, – Тихановська
18:36
В Україні запускають реаліті про допомогу родинам військових "Сюрприз для родини"
18:32
Олександр Сирський
Сирський заявив, що цензура у воєнний час потрібна, але не така, як у КНДР
18:17
Олександр Лукашенко
МЗС про "вибори" Лукашенка: "Для України питання його легітимності не є актуальним"
18:15
Дональд Трамп
The Times: Мирна угода Трампа з Україною допоможе Росії здійснити перегрупування, - командувач армією
18:13
Ексклюзив
Володимир Путін
Якщо РФ обрізати доходи, то Путін не зможе утримувати навіть території, які тимчасово захопив, - політолог Димов
18:06
МЗС України
МЗС України про заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині: "Стандартна казка"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV