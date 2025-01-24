БПЛА атакують Росію: обмежено польоти в аеропортах, гучно в Підмосков'ї, на Рязанщині й у Курську

Про це повідомили в телеграм-каналах представників місцевої влади, а також у російських пропагандистських ЗМІ й державних відомствах.

Московська область і Підмосков'я: ввели обмеження в роботі аеропортів

Буквально через кілька хвилин після опівночі 24 січня (за київським часом) мер Москви Сергій Собянін повідомив, начебто сили ППО міноборони відбили атаку безпілотників, що летіли на Москву, в міському окрузі Коломна й Раменському міському окрузі.

Він додав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає, а на місцях працюють екстрені служби.

Через кілька хвилин, о 00:20 за київським часом, Собянін додав, начебто сили ППО міноборони збили в міському окрузі Подольськ ще два безпілотники, які прямували на столицю Росії. А о 00:49 написав про ще один начебто збитий безпілотник - цього разу в Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

Тим часом у росавіації повідомили, що ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський. О 00:50 за київським часом додали, що обмеження вводять також в аеропорту "Внуково".

Рязанська область: вибухи пролунали в районі нафтобази

О 23:27 за київським часом губернатор Рязанської області Павло Малков написав, начебто засобами ППО та РЕБ над Рязанської області було знищено безпілотні літальні апарати. Кількості знищених безпілотників губернатор не назвав, лише додав, що, за попередньою інформацією, "постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток".

Водночас російські пабліки повідомляли про атаку на нафтозавод "РНПК" під Рязанню. Так, за даними телеграм-каналу Astra, в Рязані вибухи чули біля місцевої нафтобази.Місцеві жителі повідомляли щонайменше про 10 вибухів.

Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, також написав у телеграм-каналі, що на Рязанщині було гучно.

"А там є нафтобаза. І ще – нафтопереробний завод - один із ключових в нафтовій промисловості РФ, який хоч і під санкціями, але досі працює. Він розташований у Рязанській області та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії. Виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці зс РФ", – додав Коваленко.

Згодом в Astra опублікували відео та зазначили, що змогли ідентифікувати об'єкти на ньому. За даними каналу, під час ударів безпілотників по Рязані атаки зазнала Новорязанська ТЕЦ. Там виникла пожежа

Курськ: мер каже, начебто збили БПЛА

Тим часом близько опівночі мер Курська Ігор Куцак повідомив про те, нібито над Курськом збили український БПЛА.

"Унаслідок падіння уламків постраждали чотири домоволодіння. Виїхав на одну з адрес, за якою надійшла заявка в ЄДДС Курська. Усі служби перебувають на місці, постраждалих немає", – додав він.

Українські військові наразі не коментували цієї інформації.

Як звітували раніше в міністерстві оборони Росії, впродовж трьох годин, а саме в період з 18:00 до 21:00 за київським часом, їхні чергові засоби ППО начебто знищили 49 безпілотних літальних апаратів: 37 над територією Курської області, сім – над територією Брянської області, чотири – над територією тимчасово окупованого українського Криму й один – над територією Бєлгородської області.

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