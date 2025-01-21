У Росії заявили про атаку БПЛА на Смоленську область
Російська влада у ніч на вівторок, 21 січня, заявила про нібито атаку безпілотників на Смоленську область РФ
Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін.
Перше повідомлення про нібито загрозу БПЛА з'явилося 23:41. За годину Анохін написав, що атака, мовляв, продовжується, буцімто працює ППО. У атаці російський губернатор звинуватив Україну.
"Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено спробу київського режиму здійснити атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах у Смоленській області. За попередньою інформацією регіонального МОЗ, постраждалих немає", - написав він за півтори години.
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За словами Анохіна, нібито було пошкоджено вікна житлових будинків і зафіксовано загоряння покрівлі внаслідок падіння уламків БПЛА.
- У ніч проти 4 січня росіяни заявили про атаку безпілотників на п'ять регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Смоленській області.
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