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У Росії заявили про атаку БПЛА на Смоленську область

Ольга Бабишена
21 січня, 2025 вiвторок
02:49
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російська влада у ніч на вівторок, 21 січня, заявила про нібито атаку безпілотників на Смоленську область РФ

Зміст

Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін. 

Перше повідомлення про нібито загрозу БПЛА з'явилося 23:41. За годину Анохін написав, що атака, мовляв, продовжується, буцімто працює ППО. У атаці російський губернатор звинуватив Україну. 

"Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено спробу київського режиму здійснити атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах у Смоленській області. За попередньою інформацією регіонального МОЗ, постраждалих немає", - написав він за півтори години. 

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За словами Анохіна, нібито було пошкоджено вікна житлових будинків і зафіксовано загоряння покрівлі внаслідок падіння уламків БПЛА. 

  • У ніч проти 4 січня росіяни заявили про атаку безпілотників на п'ять регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Смоленській області. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
безпілотник
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