У Росії заявили про атаку БПЛА на Смоленську область

Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін.

Перше повідомлення про нібито загрозу БПЛА з'явилося 23:41. За годину Анохін написав, що атака, мовляв, продовжується, буцімто працює ППО. У атаці російський губернатор звинуватив Україну.

"Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено спробу київського режиму здійснити атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах у Смоленській області. За попередньою інформацією регіонального МОЗ, постраждалих немає", - написав він за півтори години.

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За словами Анохіна, нібито було пошкоджено вікна житлових будинків і зафіксовано загоряння покрівлі внаслідок падіння уламків БПЛА.