У Воронезькій області РФ дрони вдруге за кілька днів атакували нафтобазу

Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

"Черговими силами ППО та засобами РЕБ у Ліскінському районі було виявлено, знищено та подавлено кілька БПЛА. Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежники та оперативні служби працюють на місці атаки. Натомість загрози для населення немає.

Що передувало

Сили оборони в ніч на 16 січня уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Російські медіа також писали про атаку БПЛА на Тамбовську область.

Наступного дня на території Ліскінського району Воронезької області запроваджували режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пожежею на нафтобазі.