У Воронезькій області РФ дрони вдруге за кілька днів атакували нафтобазу
Увечері 20 січня у Воронезькій області заявили про нібито атаку безпілотників на нафтобазу, яка вже була під ударом кілька днів тому
Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
"Черговими силами ППО та засобами РЕБ у Ліскінському районі було виявлено, знищено та подавлено кілька БПЛА. Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежники та оперативні служби працюють на місці атаки. Натомість загрози для населення немає.
Що передувало
Сили оборони в ніч на 16 січня уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Російські медіа також писали про атаку БПЛА на Тамбовську область.
Наступного дня на території Ліскінського району Воронезької області запроваджували режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пожежею на нафтобазі.
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